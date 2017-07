Ιούλιος 30th, 2017 by Σταματίνα

Είναι ευχής έργον για κάθε γονιό να καταφέρει να αναθρέψει ένα παιδί που ξέρει να σέβεται επί της ουσίας όχι μόνο αυτούς, αλλά και τρίτα πρόσωπα. Το mother.gr καταγράφει πώς μπορείτε να το πετύχετε:



Αυτό που έχουμε τονίσει πολλές φορές, το πόσο σημαντικό είναι δηλαδή να δίνετε το καλό παράδειγμα στο παιδί μέσω της δικής σας συμπεριφοράς, είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση νούμερο ένα τρόπος να του διδάξετε το σεβασμό. Να του φέρεστε και να του μιλάτε πάντα κατ’ αυτόν τον τρόπο και να είσαστε σίγουροι ότι θα κάνει το ίδιο στη ζωή του. Σεβασμός επίσης σημαίνει ακούω με προσοχή τι μου λέει ο άλλος, χωρίς να τον διακόπτω και όταν μου ζητηθεί η άποψή μου την εκφράζω και τον αφήνω να κρίνει εκείνος τι θα πράξει. Σε αυτή τη λογική, δώστε το ελεύθερο στο μικρό σας να σας εκφράζει όποτε νιώθει την ανάγκη σκέψεις και προβληματισμούς, τα οποία θα τα αντιμετωπίσετε με τη δέουσα προσοχή. Να ζητάτε τη γνώμη του παιδιού όπου χρειάζεται και είναι εφικτό για να του δείξετε πόσο το υπολογίζετε, λαμβάνοντάς τη βέβαια υπόψη σας στην πράξη. Αν αυτό δεν είναι ένδειξη σεβασμού και έμμεσο μάθημα στο παιδί να κάνει το ίδιο στη ζωή του, τότε ποιο είναι;



Μη διστάζετε να ζητάτε συγγνώμη όποτε έχετε κάνει κάποιο λάθος που έχει αρνητικές επιπτώσεις στο παιδί. Η επιτομή του σεβασμού προς το πρόσωπό του και μάλιστα με μεγάλο κόστος για εσάς, που είναι η καταπάτηση του εγωισμού σας! Διδάξτε στο παιδί πως, όταν κάποιος κάνει κάποιο λάθος χωρίς να υπάρχει δόλος, δεν τον κατακρίνουμε και είμαστε συγκαταβατικοί. Όλοι κάνουμε λάθη, όμως πρέπει να υπάρχει αντιμετώπιση με σεβασμό από τους γύρω μας. Σταδιακά θα πρέπει να μάθει ότι δεν είναι εφικτό, ούτε υγιές να γίνεται πάντα το δικό του. Έχουν και οι άλλοι επιθυμίες και πρέπει κατά περίπτωση να υποχωρεί. Σεβασμός στο παιδί συνεπάγεται και ανεξαρτησία. Δε σας ενδιαφέρει δηλαδή να πραγματοποιήσετε μέσα από τη ζωή του δικά σας όνειρα και επιθυμίες, ούτε να λειτουργείτε υπερπροστατευτικά, παρά να το βοηθήσετε να ανοίξει τα φτερά του και να χαράξει τη δική του πορεία ζωής. newsbeast loading…

