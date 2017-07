Ιούλιος 30th, 2017 by Σταματίνα

Δεν πρόλαβε να κλείσει μια εβδομάδα στη νέα του θέση ο επικεφαλής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου κι έχει ήδη γίνει γνωστός ανά την υφήλιο. Μετά τα υβριστικά του σχόλια για στενούς συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο πρώην, πλέον, προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Ρέινς Πρίμπους και ο σύμβουλος στρατηγικής του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Μπάνον, ο Άντονι Σκαραμούτσι έγινε και πάλι πρωτοσέλιδο , αυτή τη φορά μετά την αποκάλυψη ότι είναι follower στο Twitter ενός gay πορνοστάρ. Μπλέικ Μίτσελ ξαφνιάστηκε όταν διαπίστωσε ότι μεταξύ των followers του στο Twitter συγκαταλέγεται και ο επικεφαλής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου. “Wait… what?” («Μια στιγμή… Πώς;») έγραψε στο λογαριασμό του στο Twitter. Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα “The Pacific Tribune” ο πορνοστάρξαφνιάστηκε όταν διαπίστωσε ότι μεταξύ των followers του στο Twitter συγκαταλέγεται και ο επικεφαλής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου. “Wait… what?” («Μια στιγμή… Πώς;») έγραψε στο λογαριασμό του στο Twitter. Το ενδιαφέρον στην υπόθεση είναι ότι ο Σκαραμούτσι εργάζεται για λογαριασμό ενός προέδρου, που προκάλεσε προ ημερών την έντονη αντίδραση της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ όταν ανακοίνωσε ότι οι διεμφυλικοί δεν θα μπορούν πλέον να υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Γιατί, όμως, ακολουθεί ο Σκαραμούτσι έναν gay πορνοστάρ στο Twitter;



Ίσως να πρόκειται για σύμπτωση, αφού ο έμπιστος του Τραμπ ακολουθεί σχεδόν 168.000 λογαριασμούς στο Τwitter -αν και μια ματιά στο λογαριασμό του Μίτσελ δεν αφήνει καμία αμφιβολία για τις δραστηριότητές του. Από την άλλη πολλοί στο Διαδίκτυο θεωρούν ότι ο πρώην χρηματιστής ακολουθεί τον Μίτσελ επειδή είναι φανατικός οπαδός του Superman – κι οι θαυμαστές του Μίτσελ τον συγκρίνουν συχνά με τον διάσημο «υπερήρωα»-. Η σύζυγος του Σκαραμούτσι ζητά διαζύγιο Μέσα σ’ όλα αυτά ο Σκαραμούτσι φαίνεται πώς έχει να διαχειριστεί κι ένα διαζύγιο. O Άντονι Σκαραμούτσι και η σύζυγός του Ντέιντρε Μπολ με τον πρόεδρο Τραμπ και την πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό Page Six η σύζυγός του, Ντέιντρε Μπολ, κατέθεσε αίτηση για διαζύγιο -μετά από τρία χρόνια γάμου κι ενώ έχουν αποκτήσει δύο παιδιά- επειδή δεν αντέχει τις «καθαρές πολιτικές φιλοδοξίες» του άνδρα της και ουδέποτε συμφώνησε με την επιλογή του να δουλέψει για τον Τραμπ, τον οποίο η ίδια αντιπαθεί.



Μια πηγή αναφέρει εξάλλου ότι η 38χρονη προτιμούσε τη ζωή στη Νέα Υόρκη και την κατοικία του ζευγαριού στο κοσμοπολίτικο Λονγκ Αϊλαντ και ότι δεν της αρέσει καθόλου «ο τρελόκοσμος της Ουάσιγκτον». iefimerida loading…

