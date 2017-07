Ιούλιος 30th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το αθλητικό σωματείο βόλεϊ ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, θα ήθελε να καλωσορίσει την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών στην πόλη των Γρεβενών, ενόψει της προετοιμασίας τους για το τουρνουά του 3ου Προκριματικού Γύρου του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος.

Ευχόμαστε μια καλή προετοιμασία χωρίς προβλήματα καθώς και να πετύχουν τους στόχους τους που είναι η πρόκριση στα τελικά του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών.

Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τη συμμετοχή δύο αθλητριών από την πόλη μας στην εθνική ομάδα και ευχόμαστε στο μέλλον να αναδειχθούν και άλλες αθλήτριες από τον τόπο μας. Το Δ.Σ του ΑΣΤΕΡΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

