Ιούλιος 30th, 2017 by Σταματίνα

Πως θα σάς φαινόταν αν μπορούσατε να διώξετε από πάνω σας μερικές περιττές θερμίδες χωρίς να κουνηθείτε (ιδιαίτερα); Αυτή δεν είναι μια εισαγωγή που γράφτηκε για να σας βάλει στο τριπάκι να διαβάσετε το κείμενο και μετά να σας τα «γυρίσουμε». Όντως έχουμε να σας μιλήσουμε για μεθόδους απώλειας θερμίδων με σχεδόν μηδενική κούραση (και δεν εννοούμε τον ύπνο).



Αρχικά για να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας, πιστεύουμε πως η γυμναστική ήταν, είναι και θα παραμείνει ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορείτε να κάνετε για το σώμα και τον οργανισμό σας. Όμως. Δεν είναι όλες οι μέρες και όλες οι ώρες ίδιες και, βασικά, κατάλληλες για γυμναστική ή τρέξιμο. Παράλληλα, ένα ήδη καταπονημένο σώμα, όταν π.χ. έχει προηγηθεί μια αφόρητα κουραστική ημέρα, δεν αποδίδει σωστά και πλήρως, ιδίως αν τα επίπεδα της ενέργειας σας βρίσκονται στο ναδίρ. Και αυτό δεν το θέλει ούτε ο personal trainer σας. Από την άλλη όμως, η επιθυμία, ο στόχος που έχετε βάλει να χάσετε το περιττό βάρος και το πρόγραμμα με τη δίαιτα που έχετε κολλημένο στο ψυγείο είναι εκεί και σας υπενθυμίζουν ότι δεν έχετε περιθώριο για υπεκφυγές. Πώς μπορείτε να συνδυάσετε τα (φαινομενικά) ασυνδύαστα; Γι’ αυτές (και μόνο γι’ αυτές τις φορές) υπάρχουν μερικοί «ύπουλοι» τρόποι να κάψετε μερικές θερμίδες. Σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν τη γυμναστική (περισσότερο θα λέγαμε πως λειτουργούν σαν υποκατάστατο της), αλλά μπορούν να σας βοηθήσουν να χάσετε θερμίδες χωρίς να ιδρώσετε. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να κάνουμε τη ζωή σας ένα (ή πολλά) τσικ πιο εύκολη. 1. Ένα ζεστό αφρόλουτρο

Πρόσφατη έρευνα ανακάλυψε αυτό που όλοι, κατά βάθος, ευχόμασταν. Το ζεστό μπάνιο να ήταν ένα μέσο «αποτοξίνωσης» από το περιττό λίπος. Και εγένετο!

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Loughborough, προσπαθώντας να βρουν τρόπους πρόληψης του διαβήτη τύπου 2, μελέτησαν την επίδραση που μπορεί να έχει ένα ζεστό μπάνιο στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, αλλά και στην καύση θερμίδων. Έτσι, έβαλαν μια ομάδα εθελοντών να κάνουν ποδήλατο για μια ώρα και μια άλλη, να χαλαρώσουν σε μια μπανιέρα με νερό (σε θερμοκρασία 40°C) για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Ενώ, όπως είναι φυσικό, η ποδηλασία «κέρδισε», ανακάλυψαν ότι το μπάνιο ήταν θερμιδικά ισοδύναμο με την καύση θερμίδων που πετυχαίνει κάποιος κάνοντας μια βόλτα 30 λεπτών με τα πόδια, δηλαδή περίπου 140 θερμίδες.



2. Η κατανάλωση πράσινου τσαγιου

Αυτοί οι άνθρωποι που δεν σταματούν να κάνουν τη γη ένα πιο φιλικό μέρος, δηλαδή οι επιστήμονες, έχουν αποδείξει ότι η ημερήσια κατανάλωση αρκετών φλιτζανιών πράσινου τσαγιού μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στην μείωση του σωματικού λίπους. Για την ακρίβεια, έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε παχύσαρκους άντρες στην Ταιλάνδη, διαπίστωσε ότι αυτοί που έπιναν πράσινο τσάι έχαναν 183 θερμίδες περισσότερες ανά ημέρα σε σχέση με την ομάδα αυτών που δεν έπιναν. Οι ειδικοί δικαιολογούν τις «αδυνατιστικές» ιδιότητες του πράσινου τσαγιού στις πολυφαινόλες οι οποίες εμπεριέχουν αντιοξειδωτικά που ευνοούν την καύση λίπους. Βέβαια, σε αυτό το σημείο να σας πούμε πως, για να δείτε αποτελέσματα, οι ειδικοί συστήνουν 3 με 8 ποτήρια ημερησίως. Οπότε, στην υγειά σας. 3. Οι νευρικές (ασυναίσθητες) κινήσεις

Υπάρχουν 2 τύποι ανθρώπων σε αυτό τον κόσμο. Αυτοί που, ενώ κάθονται, μπορεί να κινούνται νευρικά και αυτοί που ενοχλούνται από αυτούς που, ενώ κάθονται, κινούνται νευρικά. Μαντέψτε ποιοι χάνουν τις περισσότερες θερμίδες. Το να «χτυπάτε» το πόδι σας επαναλαμβανόμενα στο πάτωμα ή να κάνετε το γόνατό σας να «τρέμει» και γενικά, το να μην μπορείτε να καθίσετε ήσυχες, σε μια θέση, μπορεί να είναι κάπως εκνευριστικό για όσους βρίσκονται γύρω σας εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν παύει να αποτελεί έναν τρόπο απώλειας βάρους. Πλήθος από έρευνες που έχουν γίνει, κατά καιρούς, έχουν επιβεβαιώσει ότι οι νευρικές κινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορούν να σας βοηθήσουν να κάψετε θερμίδες 10 φορές πιο εύκολα απ’ ότι αν καθόσασταν ακίνητες. Μάλιστα, μια έρευνα από το μακρινό 2005 είχε αποδείξει ότι ο αριθμός των θερμίδων μπορεί να φτάσει και τις 350. 4. Το καθάρισμα

Σας υποσχεθήκαμε ότι θα σας μιλήσουμε για τρόπους που δεν χρειάζεται να κουνηθείτε από τη θέση σας, αλλά αυτό το άρθρο θα θεωρούνταν λειψό αν δεν κάναμε μια αναφορά στις δυσάρεστες μεν, αποτελεσματικές δε, δουλειές του σπιτιού. Το σφουγγάρισμα, το άδεισμα του πλυντηρίου πιάτων, το τρίψιμο της μπανιέρας, αλλά και άλλες δουλειές που κάνουμε καθημερινά, μπορεί να μην είναι ευχάριστες, αλλά έχουν το πλεονέκτημα να συμβάλλουν στην απώλεια βάρους.

Το πλύσιμο των πιάτων μπορεί να σας βοηθήσει να απαλλαγείτε από 100 θερμίδες(/ανά ώρα) ενώ το να ασχοληθείτε με το καθάρισμα του μπάνιου για 35 λεπτά ισοδυναμεί με, αντίστοιχης διάρκειας, περπάτημα στο διάδρομο. Καθόλου άσχημα δηλαδή. bovary loading…

