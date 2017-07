Ιούλιος 30th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών και Γυναικών – Κ23- που διεξήχθη το Σαββατοκύριακο στην Λάρισα, η Αθλήτρια του Γυμναστικού Συλλόγου Γρεβενών, Ελένη Κουτσαλιάρη, (σε μεγαλύτερη κατηγορία απ αυτή που αγωνιζόταν μέχρι τώρα), κατέκτησε στον τελικό του μήκους την πρώτη θέση με άλμα στα 6.03 μ. Δείτε τους αγώνες:





