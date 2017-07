Ιούλιος 30th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Έξι δενδρύλλια ινδικής κάνναβης ξερίζωσαν αστυνομικοί των Γρεβενών από μία (μικρότερη συγκριτικά με τις προηγούμενες) φυτεία που εντόπισαν, το Σάββατο (29-7), σε χωριό, κοντά στην πόλη των Γρεβενών. Ποσότητα όμως αρκετή, για να στείλει για μια ακόμη φορά τον «καλλιεργητή» στον Εισαγγελέα Γρεβενών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star-fm.gr, ο 57χρονος συλληφθείς, είχε βρεθεί πριν από έναν περίπου χρόνο, να καλλιεργεί περισσότερα από 100 δενδρύλλια, αλλά λόγω των ευνοϊκών άρθρων του Νόμου Παρασκευόπουλου, είχε αφεθεί ελεύθερος…



