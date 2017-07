Ιούλιος 30th, 2017 by Σταματίνα

Συνταγή από τον Έκτορα Μποτρίνι. Υλικά 12 φέτες ψωμί για τοστ 350 γρ. αχλάδια 300 γρ. τυρί γκοργκονζόλα Βούτυρο 1 μαρούλι Καρύδια

Οδηγίες Κόβουμε προσεκτικά την κόρα από το ψωμί και αλείφουμε τις φέτες με το τυρί αφού πριν το έχουμε ανακατέψει πολύ καλά σε ένα μπολ μέχρι να γίνει μία λεία κρέμα. Κόβουμε τις φέτες διαγώνια και τις βάζουμε στο φούρνο πάνω σε βουτυρωμένη επιφάνεια και ψήνουμε στους 200˚C για 5 λεπτά μέχρι να γίνουν τραγανές και να λιώσει το τυρί. Πλένουμε τα φύλλα μαρουλιού και τα στρώνουμε επάνω σε μία πιατέλα. Μεταφέρουμε τις φέτες ψωμιού επάνω στο μαρούλι και βάζουμε πάνω σε κάθε κομμάτι μια λεπτή φέτα αχλάδι και ένα καρύδι. botrini loading…

This entry was posted on Κυριακή, Ιούλιος 30th, 2017 at 13:52 and is filed under ΣΥΝΤΑΓΕΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.