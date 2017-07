Ιούλιος 30th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στο σημείο είχαν διαμορφώσει ένα πλήρες και λειτουργικό σύστημα άρδευσης Το Σάββατο, (29-07-2017) το μεσημέρι σε περιοχή της Εορδαίας Κοζάνης, αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Εορδαίας σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) του Τμήματος Ασφάλειας Κοζάνης, συνέλαβαν δυο 56χρονους ημεδαπούς, για καλλιέργεια -74- δενδρυλλίων κάνναβης, για κατοχή κάνναβης, καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των συντονισμένων δράσεων για την καταπολέμηση της καλλιέργειας κάνναβης και της διάδοσης των ναρκωτικών ουσιών στη Δυτική Μακεδονία και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, οι προαναφερόμενοι αστυνομικοί κατέλαβαν σε δασώδη περιοχή της Εορδαίας Κοζάνης τους δυο 56χρονους να προσεγγίζουν προς φροντίδα, φυτεία -74- δενδρυλλίων κάνναβης, ύψους έως 2,2 μέτρα, τα οποία καλλιεργούσαν.



Αναλυτικότερα, οι ανωτέρω ημεδαποί είχαν διαμορφώσει στο σημείο ένα πλήρες και λειτουργικό σύστημα άρδευσης, αποτελούμενο από μία αυτοσχέδια μεταλλική δεξαμενή, διακλαδωτή νερού, λάστιχα ποτίσματος, δοχείο ραντίσματος, δοχείο με φυτοφάρμακο, -5- κιλά λίπασμα και διάφορα σύνεργα καλλιέργειας φυτείας (σύρμα, τσάπες κλπ.), ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν συνδετήρες λάστιχου ποτίσματος, -2- σουγιάδες και -2- κινητά τηλέφωνα. Συνολικά κατασχέθηκαν: -74- δενδρύλλια κάνναβης,

τα προαναφερθέντα αντικείμενα – σύνεργα καλλιέργειας φυτείας κάνναβης,

-2- κινητά τηλέφωνα και

-2- σουγιάδες. Στην συνέχεια, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο εργασίας του ενός 56χρονου και στην οικία του δεύτερου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 94,4 γραμμάρια κάνναβης. Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Εορδαίας, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

