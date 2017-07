Ιούλιος 30th, 2017 by Σταματίνα

Ένα νέο σύστημα infotainment με την ονομασία Navi 4.0 IntelliLink είναι άμεσα διαθέσιμο για τα Opel Adam και Corsa.



Οι οδηγοί μπορούν τώρα να απολαμβάνουν ενημέρωση/ψυχαγωγία με ενσωματωμένη πλοήγηση και όλα τα οφέλη του συστήματος προσωπικής υποστήριξης και συνδεσιμότητας OnStar της Opel (συμπεριλαμβανομένου του Destination Download – Κατέβασμα Προορισμού) για να φτάνουν στον προορισμό τους με μέγιστη ακρίβεια και άνεση. Πέρα από τα πλεονεκτήματα του συστήματος R 4.0 IntelliLink (οθόνη αφής επτά ιντσών, συνδεσιμότητα Bluetooth και συμβατότητα με Apple CarPlay & Android Auto όπου αυτό έχει ενεργοποιηθεί από την Google), το Navi 4.0 IntelliLink διαθέτει ευρωπαϊκούς οδικούς χάρτες που προβάλλονται σε 2D ή 3D μορφή και δυναμική καθοδήγηση διαδρομής μέσω TMC. Με το «Opel OnStar – You’ll never drive alone» στο πλευρό τους, οι οδηγοί μπορούν επίσης να στέλνουν προορισμούς απευθείας στο σύστημα πλοήγησης (Destination Download), μέσω ενός συμβούλου OnStar ή της εφαρμογής MyOpel, ενώ ταυτόχρονα να χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους σαν WiFi Hotspot και δυνατότητα σύνδεσης μέχρι επτά συσκευές.



Με τη λιτή και σαφή δομή του Navi 4.0 IntelliLink και τη διαισθητική λειτουργία του, τα Adam και Corsa είναι πλέον από τα καλύτερα συνδεδεμένα μικρά αυτοκίνητα της αγοράς.

