Ιούλιος 30th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Υπέρ της προσωρινής αποχώρησης της Ελλάδας από την ευρωζώνη τάσσεται το πρώην στέλεχος της Bundesbank και της ΕΚΤ, Οτμαρ Ισινγκ, που επέκρινε την πολιτική που εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση. Ο Γερμανός οικονομολόγος, σε δηλώσεις του στο Wirtschaftswoche καλεί τους πολιτικούς να εντάξουν στις ευρωπαϊκές συνθήκες τη δυνατότητα προσωρινής εξόδου από τη νομισματική ένωση.

«Σε κράτη όπως η Ελλάδα θα έκανε καλό ένα διάλειμμα από την ευρωζώνη. Ωστόσο, αυτό θα πρέπει να συνοδευτεί από μαζικές βοήθειες εκ μέρους των υπόλοιπων χωρών και από μια οικονομική πολιτική προσανατολισμένη στην ανάπτυξη. Ακόμη θα πρέπει η επανένταξη στην ευρωζώνη να εξαρτηθεί από τον όρο της εφαρμογής ριζικών μεταρρυθμίσεων», τόνισε ο Ισινγκ μιλώντας στο γερμανικό οικονομικό περιοδικό. Στις ίδιες δηλώσεις του, ο Γερμανός οικονομολόγος άσκησε σφοδρή κριτική στην Αθήνα, λέγοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση «εξακολουθεί να εφαρμόζει μια εχθρική προς την ανάπτυξη πολιτική». Deutsche Welle

