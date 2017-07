Ιούλιος 30th, 2017 by Σταματίνα

Καλή είναι η Μύκονος και η Σαντορίνη αλλά τι γίνεται εάν ο ταξιδιώτης θέλει να περάσει τις διακοπές του σε ένα όχι και τόσο δημοφιλή προορισμό. Το Best Europe Destination, ο ευρωπαϊκός οργανισμός με έδρα τις Βρυξέλλες με αντικείμενο την προώθηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού και τουρισμού ανακοίνωσε πρόσφατα την λίστα με τους κορυφαίους «κρυμμένους θησαυρούς» της τουριστικής Ευρώπης για το 20017. Της λίστας ηγείται ένα ελληνικό χωριό. Πρόκειται για το Κοκκάρι στην Σάμο το οποίο στην σχετική λίστα του Best Europe Destination βρέθηκε πάνω από προορισμούς όπως το πανέμορφο Preko στην Κροατία, το όχι και τόσο κρυμμένο Positano στην Ιταλία και το Faial στις μακρινές Αζόρες.Το Κοκκάρι, ένα από τα πιο δημοφιλή χωριά της Σάμου, είχε αυτή την εβδομάδα την τιμητική του χάρη στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Το χωρίο των περίπου χιλίων κατοίκων, που βρίσκεται 10 χλμ. βορειοδυτικά της πόλης της Σάμου, χτίστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα και φέρεται να χρωστάει το όνομα του στην – παλαιότερα -εκτεταμένη καλλιέργεια κοκκαριού, ένα είδος μικρού κρεμμυδιού. Σύμφωνα με μία άλλη εκδοχή το όνομα του χωριού συνδέεται με τον πρώτο οικιστή και ιδιοκτήτη της περιοχής. Αυτό που κάνει το Κοκκάρι να ξεχωρίζει, σε σχέση με άλλα χωριά σε μεγάλα νησιά, είναι ότι κατάφερε να διατηρήσει την γραφικότητα του χάρη στα καλοδιατηρημένα σπίτια και την πλούσια βλάστηση τα οποία σε συνδυασμό με τις όμορφες κοντινές παραλίες – ξεχωρίζουν η Τσαμαδού και τα Λεμονάκια – το έχουν μετατρέψει σε έναν από τους κορυφαίους προορισμούς στην Σάμο που όμως παραμένει άγνωστος σε όσους δεν έχουν επισκεφθεί το νησί του Πυθαγόρα και του Αρίσταρχου. news247 loading…

