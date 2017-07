Ιούλιος 29th, 2017 by Σταματίνα

Πόσο καλά γνωρίζετε αυτό το κρυφό τμήμα της ανατομίας σας; Ας είμαστε ειλικρινείς: Πόσες από εσάς γνωρίζετε τι ακριβώς κάνει ο τράχηλός σας; «Πολλές γυναίκες δεν γνωρίζουν καν τι είναι ο τράχηλος» λέει η Michelle Berlin, καθηγήτρια και συν-διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Γυναικών στο Πανεπιστήμιο του Oregon. «Δεν ξέρουν τι κάνει», εξηγεί, «επειδή δε μπορούν να τον δουν». Παρακάτω είναι 10 βασικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουν όλες οι γυναίκες: 1.Βρίσκεται μεταξύ της μήτρας και του κόλπου Ο τράχηλός σας, μήκους περίπου 5 εκατοστών βρίσκεται στο κάτω μέρος της μήτρας και στην κορυφή του κόλπου. 2. Παίζει μεγάλο ρόλο στην αναπαραγωγή Ο τράχηλος μεταφέρει το σπέρμα στη μήτρα. Εάν συλλάβετε, ο τράχηλος κρατάει το έμβρυο στη μήτρα μέχρι να έρθει η ώρα να γεννηθεί. Τότε οι συστολές της μήτρας τον κάνουν να διευρυνθεί σε περίπου 10 εκατοστά, έτσι ώστε το μωρό να μπορεί να περάσει μέσα από τον κόλπο. 3. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικός Κατά την εγκυμοσύνη, ένας τράχηλος που διευρύνεται σηματοδοτεί ότι ο τοκετός έχει αρχίσει. Ακόμη και μετά το άνοιγμα των 10 εκατοστών (για να επιτρέψει το πέρασμα του μωρού), ο τράχηλος επανέρχεται στην προηγούμενη κατάσταση, σημειώνει η Michelle Berlin. 4. Από τον τράχηλο απελευθερώνεται το αίμα της περιόδου Γνωρίζετε ότι όταν δεν είστε έγκυος, έχετε περίοδο. Αυτό που μπορεί να μην γνωρίζετε είναι ότι ο τράχηλος επιτρέπει στο αίμα να φύγει από το σώμα σας.



5. Προσπαθεί να προστατεύσει τη γονιμότητά σας Ο τράχηλός σας είναι το πρώτο τείχος προστασίας από τις σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε στειρότητα. «Δεν μπορείτε να φτάσετε στη μήτρα αν δεν περάσετε πρώτα τον τράχηλο», λέει η Nicole Scott, καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Indianapolis. 6. Ο ιός ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) προκαλεί τους περισσότερους καρκίνους του τραχήλου της μήτρας Ο ιός HPV είναι η πιο κοινή σεξουαλικά μεταδιδόμενη λοίμωξη. Στην Αμερική περίπου το 80% των γυναικών θα μολυνθούν πριν κλείσουν τα 50. Ο ιός μπορεί να μεταβάλλει τα κύτταρα του τράχηλου και, μετά από χρόνια, αυτές οι αλλοιώσεις αν δεν εντοπιστούν και αντιμετωπιστούν έγκαιρα, να οδηγήσουν σε καρκίνο. 7. Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας προλαμβάνεται Με τακτικό έλεγχο και έγκαιρη θεραπεία, ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι ο πλέον θεραπευόμενος καρκίνος των γυναικών. Όλες οι γυναίκες, ξεκινώντας από την ηλικία των 21, θα πρέπει να κάνουν ΠΑΠ τεστ για να ανιχνεύσουν την ύπαρξη μη φυσιολογικών κυττάρων. Για τις γυναίκες άνω των 30 ετών, μπορεί να δοθεί και ειδική εξέταση HPV. 8. Το εμβόλιο HPV είναι εξαιρετικά προστατευτικό Το εμβόλιο HPV δεν θεραπεύει την υπάρχουσα ασθένεια, αλλά μπορεί να προστατεύσει τους τύπους HPV που προκαλούν καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Συνιστάται για ηλικίες από 9 έως 26 ετών. Το εμβόλιο λειτουργεί καλύτερα στο σώμα όταν χορηγείται σε μικρές ηλικίες και πριν τα κορίτσια εκτεθούν στον ιό, εξήγησε η Δρ. Michelle Berlin. 9. Και άλλες λοιμώξεις μπορεί «να επιτεθούν» στον τράχηλο Στις γυναίκες, η γονόρροια και τα χλαμύδια επηρεάζουν συνήθως τον τράχηλο της μήτρας. Εάν αφεθούν χωρίς θεραπεία, αυτές οι μολύνσεις μπορεί να οδηγήσουν σε πυελική φλεγμονώδη νόσο, μια κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές γονιμότητας.



10. Ο τράχηλός σας μισεί το κάπνισμα Οι γυναίκες που καπνίζουν έχουν διπλάσιες πιθανότητες σε σχέση με τις μη καπνίστριες να νοσήσουν με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, σύμφωνα με την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία. Το κάπνισμα καθιστά το ανοσοποιητικό σύστημα λιγότερο αποτελεσματικό στην καταπολέμηση των λοιμώξεων του HPV, λέει η δρ. Scott. Επιπλέον, στην τραχηλική βλέννα των γυναικών που καπνίζουν έχουν βρεθεί παραπροϊόντα καπνού και οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτές οι ουσίες μπορεί να βλάψουν το DNA των τραχηλικών κυττάρων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. bovary loading…

This entry was posted on Σάββατο, Ιούλιος 29th, 2017 at 17:03 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.