Ιούλιος 29th, 2017 by Σταματίνα

Αμερικανοί ερευνητές κατάφεραν να τροποποιήσουν τα ελαττωματικά γονίδια σε ανθρώπινα έμβρυα, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στις ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας την επαναστατική τεχνική CRISPR, ανέφερε σήμερα τη επιστημονική επιθεώρηση MIT Technologie Review. «Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης θα δημοσιευθούν προσεχώς σε μια επιστημονική επιθεώρηση» ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Έρικ Ρόμπινσον, ένας εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Επιστημών και Υγείας του Όρεγκον (OHSU) όπου διεξήχθη η έρευνα. «Δυστυχώς, δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες σε αυτό το στάδιο», πρόσθεσε.



Σύμφωνα με το MIT Technologie Review, το οποίο επικαλείται έναν από τους επιστήμονες της ομάδας, τα πειράματά τους κατέδειξαν ότι είναι δυνατόν να «επιδιορθωθούν» αποτελεσματικά και χωρίς κινδύνους τα γενετικά ελαττώματα που ευθύνονται για τις κληρονομίες ασθένειες. Όπως μετέδωσε το AFP, οι επιστήμονες δεν επέτρεψαν στα τροποποιημένα έμβρυα να αναπτυχθούν πέρα από μερικές ημέρες. Ο Σάιμον Ουάντινγκτον, καθηγητής τεχνολογίας γενετικής μεταφοράς στο University College του Λονδίνου, τόνισε ότι «είναι πολύ δύσκολο να σχολιάσουμε αυτές τις έρευνες, δεδομένου ότι δεν έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικό περιοδικό».



Ερευνητές στην Κίνα ήταν οι πρώτοι που το 2015 τροποποίησαν τα γονίδια ενός ανθρώπινου εμβρύου, με μέτρια αποτελέσματα. Η τεχνολογία CRISPR/Cas9, ένας μηχανισμός που ανακαλύφθηκε στα βακτήρια, συνιστά μια τεράστια δυνατότητα για τη γενετική ιατρική καθώς επιτρέπει να τροποποιούνται γρήγορα και αποτελεσματικά τα γονίδια. Πρόκειται για ένα «μοριακό ψαλίδι» που μπορεί, με μεγάλη ακρίβεια, να αφαιρεί τα ανεπιθύμητα τμήματα ενός γονιδιώματος και να τα αντικαθιστά με νέα τμήματα DNA. newsbeast loading…

