Μισό εκατομμύριο δολάρια ρίχνει το Facebook στη μάχη για «καθαρές» προεκλογικές εκστρατείες, προκειμένου να διασφαλίσει την αμερόληπτη διεξαγωγή των προεκλογικών εκστρατειών, να βελτιώσει την διαδικτυακή ασφάλεια των πολιτικών κομμάτων και να αποτρέψει τυχόν κυβερνοεπιθέσεις.



Το μεγαλύτερο κοινωνικό δίκτυο του πλανήτη αποφάσισε να χρηματοδοτήσει ένα νέο πρότζεκτ του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ που φιλοδοξεί να εμποδίσει τις κακόβουλες παρεμβάσεις, το hacking και τη διασπορά παραπλανητικών ειδήσεων (fake news) που υπονομεύουν με ψηφιακά μέσα την ομαλή δημοκρατική διαδικασία κατά τη διάρκεια προεκλογικών εκστρατειών. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ξεκίνησε την προηγούμενη βδομάδα στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, στη διάσημη Σχολή Κένεντι. Ως σπόνσορας της προσπάθειας, το Facebook δεσμεύτηκε να καταβάλλει 500.000 δολάρια για την ενίσχυση του project.



Ο Άλεξ Στάμος, επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας του Facebook, δήλωσε ότι οι πολιτικές εκστρατείες χρειάζονται υποστήριξη από την τεχνολογική βιομηχανία και εξέφρασε την ελπίδα και άλλες εταιρείες τεχνολογίας να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Facebook. Ήδη το Facebook παρακολουθεί την online πλευρά από δεκάδες εκλογικές αναμετρήσεις με σκοπό να ανακαλύψει τις μεθόδους επιρροής και την εξάπλωση των ψεύτικων ειδήσεων. Όπως υποστήριξε ο Άλεξ Στάμος, το φαινόμενο των fake news, των ψεύτικων δηλαδή ειδήσεων, απασχολεί έντονα το μεγαλύτερο κοινωνικό δίκτυο του πλανήτη. Το Facebook ανακοίνωσε την συνεισφορά του κατά το ετήσιο συνέδριο Black Hat που έχει θέμα την ασφάλεια του κυβερνοχώρου και λαμβάνει χώρα στο Λας Βέγκας. newsbeast loading…

