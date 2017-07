Ιούλιος 29th, 2017 by Σταματίνα

Η Info Quest Technologies, εταιρεία του ομίλου Quest, εστιάζοντας στρατηγικά στην παροχή καινοτομικών προϊόντων και λύσεων στον τομέα του Internet of Things & Mobility, ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασία της με την DJI, έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές drones στον κόσμο.



Με κουλτούρα τη συνεχή καινοτoμία και εστίαση στη μετατροπή της περίπλοκης τεχνολογίας σε εύχρηστες συσκευές, η DJI είναι ο ηγέτης στην αγορά των drones. Καταπληκτικές φωτογραφίες και βίντεο, πολύτιμες προσωπικές αναμνήσεις και επαγγελματικές εικόνες υψηλής ποιότητας καταγράφονται καθημερινά από εκατομμύρια χρήστες, σε κάθε γωνιά του κόσμου, με τη χρήση των προϊόντων DJI. Από το οικονομικότερο μοντέλο μπορεί κανείς να διαπιστώσει τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά που διαθέτουν τα drones της DJI, ακόμα και εκείνα της consumer σειράς. Ξεκινώντας από το μοντέλο Spark, η λειτουργία «Obstacle Sensing System» επιτρέπει στο drone να εντοπίσει τυχόν εμπόδια που βρίσκονται μπροστά του και να τα αποφύγει.



Στην συνέχεια, μοντέλα όπως το Mavic Pro, με 4k κάμερα και 12 megapixel αποδίδουν στο μέγιστο τα βίντεο και τις εικόνες που επιθυμεί ο χρήστης να απαθανατίσει. Το κράμα τιτανίου και άλλων μετάλλων στα μοντέλα Phantom 4 Pro kai 4 Pro Plus κάνουν το drone ακόμα ελαφρύτερο. Με τις λειτουργίες TapFly και Active Track, τα drones της DJI αποτελούν το καλύτερο gadget, παιχνίδι, επαγγελματικό εργαλείο. Η γκάμα συνεχώς αναπτύσσεται και διευρύνεται με νέα προηγμένα μοντέλα, καλύπτοντας και τον πιο απαιτητικό χρήστη. Σήμερα, τα προϊόντα DJI επαναπροσδιορίζουν το τρόπο εργασίας σε πολλούς επαγγελματικούς χώρους. Οι επαγγελματίες στο χώρο του κινηματογράφου, της φωτογραφίας, της γεωργίας, των κατασκευών, τη διάσωσης, χρησιμοποιούν τα προϊόντα της DJI δίνοντας νέες προοπτικές στην εργασία τους, καθώς τους βοηθούν να φέρουν εις πέρας το έργο τους ασφαλέστερα, ταχύτερα και με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από ποτέ. Παράλληλα, δίνουν σε όσους αγαπούν την τέχνη της εικόνας και της περιπέτειας, μοναδικές ευκαιρίες και δυνατότητες να γίνουν περισσότερο ευρηματικοί και δημιουργικοί. Τα drones της DJI είναι διαθέσιμα στις μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης, στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.you.gr και σε επιλεγμένους συνεργάτες της Info Quest Technologies. newsbeast loading…

This entry was posted on Σάββατο, Ιούλιος 29th, 2017 at 10:04 and is filed under ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.