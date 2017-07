Ιούλιος 29th, 2017 by Σταματίνα

Ο καθένας μπορεί να είναι όσο νέος όσο αισθάνεται ανεξάρτητα από την ημερομηνία γέννησης, ωστόσο μια νέα μελέτη ισχυρίζεται πως κατέληξε στην ηλικία που αποτελεί το όριο μεταξύ της ήσυχης ζωής και του αχαλίνωτου clubbing μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη της PC World τα 37 έτη είναι η ηλικία κατά την οποία οι περισσότεροι αποφασίζουν να κρεμάσουν οριστικά τα παπούτσια του clubbing, ενώ ήδη από τα 31 οι άνθρωποι αρχίζουν σταδιακά να προτιμούν περισσότερο μια νύχτα στο σπίτι από μια περιπετειώδη βραδιά στην πόλη.



Από τα συνολικά 5.000 άτομα που πήραν μέρος στην έρευνα, το 29% δήλωσαν πως δεν μπορούν να αντιμετωπίζουν τη μέρα μετά από ένα hangover, το 22% ότι βαριούνται να μπουν στη διαδικασία να ετοιμαστούν για μια έξοδο, ενώ ένα 12% δήλωσε πως δεν θέλει να αφήσει τα παιδιά σε babysitter προκειμένου να βγει σε ένα club. Το 37% των ερωτηθέντων δήλωσε πως δεν θεωρεί τίποτα πιο τραγικό από το να βλέπει 40αρηδες και 50αρηδες να διασκεδάζουν ανάμεσα σε εικοσάχρονα αγόρια και κορίτσια. Σχεδόν το ήμισυ (46%) των ερωτηθέντων δήλωσε ότι προτιμά να χαλαρώνει στο σπίτι, ενώ το 30% περιέγραψε το συνδυασμό ταινίας και καναπέ ως την «τέλεια» νύχτα.



«Η έρευνα διαπιστώνει ότι στην εποχή μας εκτιμούμε ιδιαίτερα τις οικιακές ανέσεις περισσότερο από μια ταραχώδη κοινωνική ζωή» εξηγεί ο ερευνητής Matt Walburn. «Είναι αδύνατο πλέον να βαρεθεί κανείς πλέον στο σπίτι με τόσες τεχνολογικές ανέσεις. Ο συνδυασμός social media, online shopping, και gaming μπορεί να κάνει μια νύχτα περισσότερο ευχάριστη από μια βραδινή έξοδο» συμπληρώνει. news247 loading…

