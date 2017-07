Ιούλιος 29th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Συνελήφθη 52χρονος ημεδαπός ως καλλιεργητής

Το Star-fm.gr, χθες έγραφε για την μεγάλη επιτυχία της Αστυνομίας των Γρεβενών. (Η είδηση εδώ)

Σήμερα η Αστυνομία, επιβεβαιώνει 100% το χθεσινό μας ρεπορτάζ.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της αναφέρει: Εντοπίστηκαν, χθες (28-07-2017) το μεσημέρι, σε δασώδεις περιοχές των Γρεβενών, δύο φυτείες δενδρυλλίων κάνναβης, -118- και -19- δενδρυλλίων και συνελήφθη 52χρονος ημεδαπός, ως καλλιεργητής της δεύτερης φυτείας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο συντονισμένων δράσεων για την καταπολέμηση της καλλιέργειας κάνναβης και της διάδοσης των ναρκωτικών στη Δυτική Μακεδονία, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Γρεβενών και της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Γρεβενών με τη συνδρομή της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας, δύο φυτείες κάνναβης σε ορεινές Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Γρεβενών. Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, εντοπίστηκε σε δασώδη περιοχή των Γρεβενών φυτεία -118- δενδρυλλίων κάνναβης, ύψους έως 3 μέτρων, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη 52χρονος ημεδαπός, διότι όπως προέκυψε από την έρευνα είναι ο καλλιεργητής της δεύτερης φυτείας των -19- δενδρυλλίων, ύψους έως 2,6 μέτρων, τα οποία επίσης εκριζώθηκαν και κατασχεθήκαν. Επιπλέον στο χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ως σύνεργα καλλιέργειας, -1- πλαστική δεξαμενή ύδατος, -8- πλαστικά δοχεία και -1- λάστιχο ποτίσματος.

Προανάκριση και για τις δυο περιπτώσεις ενεργείται από το Τμήμα Ασφάλειας Γρεβενών, του οποίου οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του άγνωστου καλλιεργητή της πρώτης φυτείας των -118- δενδρυλλίων. Ο 52χρονος συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών.

