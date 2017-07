Ιούλιος 29th, 2017 by Σταματίνα

Ηγέτες επιχειρηματικών αυτοκρατοριών, κληρονόμοι, αυτοδημιούργητοι επιχειρηματίες είναι μερικές από τις «ιδιότητες» που χαρακτηρίζουν τους επικεφαλής του πλούτου σε κάθε χώρα της Ευρώπης. Τα πρόσωπα τους συγκεντρώθηκαν σε έναν διαφορετικό χάρτη και αποτελεί μια καλή ευκαιρία να τους γνωρίσουμε, τουλάχιστον τους σημαντικότερους από αυτούς. Ας κάνουμε την αρχή από την Ελλάδα, όπου τα τελευταία χρόνια την θέση του πλουσιότερου Έλληνα κατέχει ο Φίλιππος Νιάρχος. Σύμφωνα με το Forbes είναι κατέχει την 814η θέση στην λίστα με τους πιο πλούσιους ανθρώπους στον πλανήτη καθώς η περιουσία του ανέρχεται σε 2,5 δισ. δολάρια.Σε Ισπανία και Σουηδία μπορεί οι περισσότεροι να μην γνωρίζουν τα πρόσωπα αλλά σίγουρα γνωρίζουν τις εταιρείες τους πολύ καλά και πολύ πιθανόν να έχουν στα συρτάρια τους ή τις ντουλάπες τους τουλάχιστον ένα ρουχο τους. Ο Amancio Ortega της Inditex (λέγε με Zara) είναι πέρα από το πιο πλούσιος Ισπανός είναι και ο πιο πλούσιος Ευρωπαίος και ο τέταρτος πλουσιότερος στον πλανήτη με περιουσία εκτιμάται το 2017 σε 82 δισ. δολάρια. Το αντίπαλος δέος του ομίλου του κ. Ortega είναι τα H&M και ο επικεφαλής τους, Stefan Persson αφού κατατρόπωσε τον Mr. IKEA και άλλους συμπατριώτες του έφθασε να είναι ο πλουσιότερος Σουηδός με περιουσία που αγγίζει τα 20 δισ. δολάρια το 2017. Από τον χώρο της ένδυσης και της μόδας και ο πιο πλούσιος Γάλλος ο Bernard Arnault ο οποίος ηγείται του ομίλου LVMH (Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, TAG Heuer αλλά και σαμπάνια Moet).



H κυρία που φιγουράρει στον χάρτη της Ιταλίας δεν είναι άλλη από την Maria Franca Fissolo, την χήρα του Michele Ferrero (Nutella, Kinder, Ferrero μερικά από τα παγκόσμια σήματα που δημιούργησε) που λογικά πέρασε μια γλυκιά ζωή μαζι της ώστε να την καταστήσει την πλέον πλούσια Ιταλίδα με περιουσία που σήμερα υπολογίζεται σε 26,2 δισ. δολάρια. Στο σημείο που βρίσκεται η Γερμανία στον χάρτη θα έπρεπε να είναι δύο πρόσωπα – και οι δύο κληρονόμοι των δημιουργών των ALDI – αλλά επιλέχθηκε ο Karl Albrcht jr. με περιουσία 30,2 δισ. που μοιράζεται μαζί με τον Beate Heister. O μελαμψός κύριος στην Βρετανία είναι ο S.P. Hinduja με καταγωγή από την Ινδία. Η περιουσία του που υπολογίζεται σε 16,4 δισ. δολάρια προήλθε από δραστηριότητες και επενδύσεις σχεδόν σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Τέλος ο κύριος που η φωτογραφία του κυριαρχεί στον χάρτη, λόγω του μεγέθους της Ρωσίας είναι ο εβραϊκής καταγωγής Leonid Mikhelson, βασικός μέτοχος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας φυσικού αερίου Novatek. h προσωπική του περιουσία σύμφωνα με το Forbes υπολογίζεται σήμερα σε 18,2 δισ. δολάρια. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για όλους τους κορυφαίους πλούσιους όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε άλλες χώρες του πλανήτη. news247 loading…

This entry was posted on Σάββατο, Ιούλιος 29th, 2017 at 18:03 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.