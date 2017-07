Ιούλιος 29th, 2017 by Σταματίνα

Συνταγή από τον Έκτορα Μποτρίνι. Υλικά για 4 άτομα 4 κοτολέτες από μοσχαράκι γάλακτος (με κόκαλο)

150 γρ. βούτυρο

2 αυγά

Φρυγανιά τριμμένη

Αλάτι

Εκτέλεση Χτυπάμε ελαφρά τις κοτολέτες για να ανοίξουν. Ύστερα χτυπάμε τα αυγά και προσθέτουμε λίγο πιπέρι. Βουτάμε τις κοτολέτες μέσα στο αυγό κρατώντας έξω το κόκαλο και έπειτα τις περνάμε από τη φρυγανιά και πιέζουμε να κολλήσει επάνω καλά από όλες τις μεριές. Σε ένα μεγάλο τηγάνι σε δυνατή φωτιά ζεσταίνουμε το βούτυρο και τηγανίζουμε τις κοτολέτες για 4 – 5 λεπτά από κάθε μεριά ώστε να πάρουν ένα χρυσοκόκκινο χρώμα. Τοποθετούμε σε απορροφητικό χαρτί, αλατίζουμε και γαρνίρουμε αν θέλουμε με φέτες λεμονιού.

