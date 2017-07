Ιούλιος 29th, 2017 by Σταματίνα

Εξαρθρώθηκε από την Ασφάλεια Θεσσαλονίκης μία από τις μεγαλύτερες οργανώσεις λαθρεμπορίου τσιγάρων σε Ελλάδα και Ευρώπη που είχε μάλιστα δομή μαφίας και δρούσαν τουλάχιστον μία 5ετία με τεράστιο κύκλο εργασιών ακόμα και εργοστάσια που λειτουργούσαν νυχθημερόν. Ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Χρήστος Δραγατάκης, έκανε λόγο για ένα δομημένο εγκληματικό δίκτυο, που δρούσε για 5 τουλάχιστον χρόνια με μεθοδολογία εγκληματικής οργάνωσης τύπου «μαφίας», παρασκευάζοντας και διακινώντας τεράστιες ποσότητες λαθραίων τσιγάρων στη χώρα μας και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αποδομήθηκε πλήρως από την Ελληνική Αστυνομία. Στη συνέχεια παρουσίασε τα τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, που προσδιορίζουν το μέγεθος και τις ιδιαιτερότητες της συγκριμένης εγκληματικής οργάνωσης. Στα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνονται: – η δομημένη οργάνωση, συγκρότηση και διασύνδεση του εγκληματικού αυτού δικτύου, στο οποίο συμμετείχαν περισσότερα από σαράντα άτομα, – η νομιμοφανής κάλυψη των δραστηριοτήτων τους, μέσω δικτύου εικονικών εταιριών, στην Ελλά¬δα, την Κύπρο και την Βουλγαρία, – η συστηματική διακίνηση και εμπορία των λαθραίων τσιγάρων, τόσο στην ελληνική, όσο και στην αγο¬ρά άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Βουλγαρία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ρουμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και αλλού, Περιλαμβάνονται ακόμα: – ένας πλήρης υποστηρικτικός μηχανισμός για τις δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης, με κτηριακές εγκαταστάσεις, εργοστάσια παραγωγής, εργαστήρια κατασκευής μέσων απόκρυψης, αποθηκευτικούς χώρους και χώρους στάθμευσης και μεταφόρτωσης, και κυρίως – ο μηχανολογικός εξοπλισμός, που είχε στη διάθεση της η εγκληματική οργάνωση, για την παράγωγη των λαθραίων τσιγάρων. Εξοπλισμός που συνιστά κυριολεκτικά ολοκληρωμένη «γραμμή» επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας τέτοιων προϊόντων. Αντιλαμβάνεστε, από το εύρος του εξοπλισμού και του υποστηρικτικού μηχανισμού, τις δυνατότητες της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, να παράγει, να διακινεί και να εμπορεύεται ένα ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό λαθραίων τσιγάρων, αποκομίζοντας παράνομα τεράστια χρηματικά ποσά. Οι αριθμοί των κατασχεμένων προϊόντων είναι αποκαλυπτικοί της συστηματικής δράσης του εγκληματικού δικτύου. Πάνω από 70 τόνοι καπνού και περίπου 178 εκατομμύρια τεμάχια τσιγάρων καθώς και απόθεμα υλικών με το οποίο θα μπορούσαν να παραχθούν πάνω από 25 εκατομμύρια πακέτα τσιγάρων έχουν εντοπιστεί και κατασχεθεί.



Από όσα ενδεικτικά προανέφερα γίνεται εύκολα αντιληπτό γιατί η συγκεκριμένη περιπτωσιολογία κατατάσσεται στις πλέον σημαντικές υποθέσεις που έχουν χειριστεί διαχρονικά οι Αρχές επιβολής του νόμου. Από την πολύμηνη έρευνα που διενήργησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, προέκυψε ότι η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον τα τελευταία 5 έτη και τα μέλη της λειτουργούσαν με συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους, ενώ ενεργούσαν με πυραμιδικό σύστημα «διοίκησης», στην κορυφή του οποίου βρισκόταν ο διευθύνων και τα ηγετικά στελέχη αυτής, που συντόνιζαν και κατηύθυναν τις κινήσεις των υπολοίπων μελών, έχοντας ως σκοπό τον προσπορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους. Αναλυτικότερα ως προς τον τρόπο δράσης ( modus operandi ) της οργάνωσης αναφέρεται ότι, τα μέλη της είχαν ιδρύσει νομιμοφανείς εταιρείες στη Βουλγαρία, οι οποίες δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων, με ιδιοκτήτες αλλοδαπούς υπηκόους (αχυρανθρώπους), στις οποίες μεταβίβαζαν φορτηγά και ημιφορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούσαν ως μέσα μεταφοράς. Με την χρήση των οχημάτων αυτών εισήγαγαν στην ελληνική επικράτεια, καπνό από την Ιταλία και υλικά παρασκευής και συσκευασίας καπνικών προϊόντων από την Βουλγαρία, τα οποία μετέφεραν στη συνέχεια, σε χώρους- ειδικά διαμορφωμένα εργοστάσια, που είχαν μισθώσει με πλαστά στοιχεία αλλοδαπών υπηκόων. Στη συνέχεια, με την χρήση ειδικού μηχανολογικού εξοπλισμού (σιγαροποιητικές και πακεταριστικές μηχανές), προέβαιναν στην παρασκευή τσιγάρων, την τοποθέτηση τους σε πλαστά πακέτα νόμιμων εταιρειών, ενώ ακολούθως τα μετέφεραν με χαρτοκιβώτια σε άλλους αποθηκευτικούς χώρους. Για την απόκρυψη των παράνομων φορτίων και την αποφυγή εντοπισμού τους σε ενδεχόμενο έλεγχο, τα μέλη της οργάνωσης κατασκεύαζαν και χρησιμοποιούσαν ως προκαλύμματα (καμουφλάζ), διάφορα υλικά (γυψοσανίδες, τεμάχια ελαστικού δαπέδου-καουτσούκ, πάνες, αναψυκτικά, κ.ά.), ενώ συνόδευαν τα φορτία με πλαστά παραστατικά έγγραφα. Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι χώροι παραγωγής και αποθήκευσης που χρησιμοποιούσε η οργάνωση βρίσκονταν σε δυσπρόσιτα σημεία, ενώ διέθεταν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης και φυλάσσονταν σε 24ωρη βάση. Στο πλαίσιο των ερευνών διακριβώθηκε ότι τα μέλη της οργάνωσης διακινούσαν μέσω των εικονικών-νομιμοφανών εταιρειών λαθραία τσιγάρα τόσο στην ελληνική επικράτεια όσο και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις με την συμμετοχή αστυνομικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, της Υποδιεύθυνσης Βορειοανατολικής Αττικής και του Τμήματος Ασφαλείας Αμαρουσίου πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 2 εργοστάσια παρασκευής τσιγάρων, 3 εργαστήρια κατασκευής προκαλυμμάτων, 3 ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης φορτηγών, 2 αποθήκες τσιγάρων και 2 αποθήκες υλικών, στις περιοχές Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μαγούλας και Μαλακάσας Αττικής βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν 70 τόνοι και 442 κιλά επεξεργασμένου και μη καπνού, 8.882.427 λαθραία πακέτα τσιγάρα, 18.570 συσκευασίες καπνού, μηχανολογικός εξοπλισμός που αφορά τρεις πλήρεις γραμμές παραγωγής τσιγάρων, μηχανολογικός εξοπλισμός που αφορά δύο πλήρεις γραμμές τοποθέτησης τσιγάρων σε πακέτα, απόθεμα υλικού με το οποίο θα μπορούσαν να παραχθούν περί τα 25.000.000 πακέτα τσιγάρα. Επίσης κατασχέθηκαν 32 φορτηγά, 26 επικαθήμενες και συρόμενες καρότσες, 15 αυτοκίνητα, 6 κλάρκ, 2 πρέσες, συσκευή ανίχνευσης κοριών, 165 πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων, 103 εταιρικές και ατομικές σφραγίδες, πλήθος πλαστών εγγράφων, πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών και κινητών τηλεφώνων. Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. news247 loading…

