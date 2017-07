Ιούλιος 29th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Συνελήφθη 75χρονος σε περιοχή των Γρεβενών για κατοχή ναρκωτικών



Συνελήφθη χθες, (28-07-2017) το μεσημέρι σε περιοχή των Γρεβενών, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Γρεβενών και της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Γρεβενών, 75χρονος ημεδαπός διότι στην κατοχή του και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του σε περιοχή των Γρεβενών, βρέθηκαν -10,6- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, τα οποία και κατασχέθηκαν. Προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Γρεβενών.



