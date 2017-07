Ιούλιος 29th, 2017 by Σταματίνα

Ζέστη, υγρασία, βρεγμένα μαγιό, ιδρώτας. Αν υπάρχει μια εποχή που η ουρολοίμωξη καραδοκεί, τότε αυτή είναι το καλοκαίρι. Υπάρχει όμως τρόπος να την προλάβεις. Τσούξιμο κατά την ούρηση, συχνοουρία, πόνος στην πυελική περιοχή είναι οι τελευταίες αισθήσεις που θα θέλατε να νιώσετε στις διακοπές σας. Πως μπορείτε να προλάβετε μια ουρολοίμωξη;



Η λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος, προκαλείται από βακτήρια και παθογόνους μικροοργανισμούς που εισέρχονται από την ουρήθρα. Κανονικά αυτά αποβάλλονται με την ούρηση, αλλά αν έχετε την κακή συνήθεια να μην πηγαίνετε τουαλέτα όταν το επιτάσσει το ουροποιητικό σας σύστημα ή σε περιόδους που οι άμυνες του οργανισμού μπορεί να μην είναι στα πάνω τους, είναι πολύ πιο πιθανό να σας «προσβάλλει». Κατά γενική (και ιατρική) ομολογιά, οι άνθρωποι που πλήττονται πιο συχνά είναι οι γυναίκες και ειδικά το καλοκαίρι που οι συνθήκες ευνοούν την εμφάνιση της. Δεν είναι μόνο το ότι μπορεί να αφήνετε το μαγιό να στεγνώσει πάνω σας (μια συνήθεια καθόλου φιλική προς την υγεία του κόλπου σας). Καλοκαίρι γαρ, οι πιθανότητες να χρησιμοποιήσετε κάποια δημόσια τουαλέτα αυξάνονται. Το ίδιο και οι σεξουαλικές συναναστροφές. Ποια είναι η καλύτερη των καλύτερων προλήψεων; Σύμφωνα με τους γιατρούς, η συχνή ενυδάτωση. Δηλαδή το να πίνετε αρκετό (βασικά πολύ) νερό. Αυτό ίσως να σας δημιουργήσει την ανάγκη να ουρείτε πιο συχνά, αλλά αυτό ακριβώς είναι που χρειάζεται η κύστη σας για να παραμένει καθαρή και υγιής. Σύμφωνα με την γυναικολόγο Raquel B. Dardik, οι γυναίκες αφυδατώνονται περισσότερο το καλοκαίρι και μπορεί να ουρούν λιγότερο συχνά πράγμα καθόλου υγιές. Τονίζει μάλιστα ότι πρέπει να επισκεπτόμαστε την τουαλέτα όσο πιο συχνά γίνεται.



Μάλιστα προτείνει να απελευθερώνουμε τα ούρα ακόμα κι όταν είμαστε μέσα στη θάλασσα, αφού κρατώντας τα και σε συνδυασμό με τις «υγρές» συνθήκες που επικρατούν μέσα στο νερό, είναι πολύ πιο πιθανό να μολυνθούμε και την επόμενη ημέρα να ξυπνήσουμε σε μια πραγματικότητα ουρολοίμωξης. Όσο για τις φορές που κολυμπάτε μέσα σε πισίνα, δε θα σας προτείναμε να ακολουθήσετε τη συμβουλή της διότι πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος να μην είστε η μόνη που θα το αντιληφθεί. bovary loading…

