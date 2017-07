Ιούλιος 29th, 2017 by Σταματίνα

Η Volvo Cars πρωτοπορεί και πάλι, ανακοινώνοντας ότι κάθε μοντέλο της που θα λανσάρεται από το 2019 θα διαθέτει και έναν ηλεκτροκινητήρα. Η ανακοίνωση σηματοδοτεί το ιστορικό τέλος για τη σουηδική μάρκα των αυτοκινήτων που διαθέτουν ως αποκλειστική μονάδα κίνησης τον κινητήρα εσωτερικής καύσης και βάζει την ηλεκτροκίνηση στον πυρήνα των μελλοντικών σχεδίων της εταιρείας. Παράλληλα, η ανακοίνωση αντιπροσωπεύει μια από τις πιο σημαντικές κινήσεις που έγιναν ποτέ από οποιονδήποτε κατασκευαστή αυτοκινήτων για την υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης και αποτυπώνει το πώς, πάνω από έναν αιώνα μετά την εφεύρεση του κινητήρα εσωτερικής καύσης, η ηλεκτροκίνηση ανοίγει το δρόμο για ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της αυτοκίνησης.



«Ότι κάνουμε είναι για τον άνθρωπο», δήλωσε ο Χάκαν Σάμουελσον, Πρόεδρος και CEO της Volvo. «Όλο και πιο πολύ, ο κόσμος ζητά ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα κι εμείς θέλουμε να ανταποκριθούμε στις τρέχουσες αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες των πελατών μας. Πλέον, σύντομα θα μπορείς να διαλέξεις όποιο ηλεκτροκίνητο Volvo επιθυμείς». Η Volvo σχεδιάζει το λανσάρισμα ενός portfolio από ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα σε όλο το εύρος της γκάμας των μοντέλων της. Αυτό το ευρύ portfolio θα περιλαμβάνει πλήρως ηλεκτροκίνητες εκδόσεις, plug-in υβριδικές και ήπιες υβριδικές εκδόσεις (mild hybrids). Η εταιρεία θα λανσάρει πέντε πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα ανάμεσα στο 2019 και το 2021, τρία εκ των οποίων θα φέρουν το σήμα της και τα άλλα δύο θα είναι ηλεκτροκίνητα μοντέλα υψηλών επιδόσεων από την Polestar, τον κλάδο της μάρκας που αναπτύσσει μοντέλα υψηλών επιδόσεων. Αναλυτικές λεπτομέρειες για αυτά τα λανσαρίσματα θα δοθούν στη δημοσιότητα σε δεύτερο χρόνο. Τα εν λόγω πέντε μοντέλα θα συμπληρώνονται από μία σειρά plug-in υβριδικών βενζίνης και πετρελαίου και ήπιων υβριδικών (mild hybrids) 48 Volt, ως επιλογές σε όλα τα μοντέλα, κάτι που υλοποιεί μία από τις ευρύτερες ηλεκτρικές γκάμες που προσφέρονται από οποιονδήποτε κατασκευαστή αυτοκινήτων. Αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον δεν θα υπάρχουν μοντέλα της Volvo χωρίς έναν ηλεκτρικό κινητήρα, καθώς τα αυτοκίνητα που κινούνται αποκλειστικά με κινητήρα εσωτερικής καύσης σταδιακά θα τίθενται εκτός παραγωγής και θα αντικαθίστανται με μοντέλα στα οποία ο κινητήρας εσωτερικής καύσης θα ενισχύεται με ηλεκτροκίνητες επιλογές. «Η ανακοίνωση αυτή σηματοδοτεί το τέλος του αυτοκινήτου που χρησιμοποιεί αποκλειστικά κινητήρες εσωτερικής καύσης», δήλωσε ο κ. Σάμουελσον. «Η Volvo έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να πετύχει συνολικές πωλήσεις 1.000.000 ηλεκτρικών αυτοκινήτων έως το 2025. Όταν το λέμε, το εννοούμε. Και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα το πραγματοποιήσουμε.»



Η ανακοίνωση υπογραμμίζει επίσης τη δέσμευση της φίρμας να ελαχιστοποιήσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, καθιστώντας τις πόλεις του μέλλοντος πιο καθαρές. Η Volvo εστιάζει στη μείωση των εκπομπών άνθρακα τόσο σε ό,τι αφορά τα προϊόντα της, όσο και σε ό,τι έχει να κάνει με τη συνολική παραγωγική της λειτουργία. Στόχος της είναι η επίτευξη κλιματικώς ουδέτερης παραγωγικής λειτουργίας έως το 2025. Η απόφαση έπεται μιας άλλης ανακοίνωσης που έγινε πριν λίγες μέρες, σύμφωνα με την οποία η σουηδική εταιρία θα μετατρέψει την Polestar σε μια νέα ξεχωριστή εταιρεία/brand που θα επικεντρωθεί στα ηλεκτροκίνητα μοντέλα υψηλών επιδόσεων σε διεθνές επίπεδο. Ο Τόμας Ίνγκενλατ, Ανώτερος Αντιπρόεδρος Σχεδιασμού της Volvo Cars, θα ηγηθεί της Polestar ως Πρόεδρος. newsbeast loading…

