Παρά την απαγόρευση που επέβαλε η κυβέρνηση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο στις διαδηλώσεις, η αντιπολίτευση καλεί σε συγκεντρώσεις κάθε ημέρα από σήμερα ως την Κυριακή, οπότε θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών της συντακτικής συνέλευσης.



«Καλούμε τον λαό της Βενεζουέλας να προετοιμαστεί για μια έντονη ημέρα διαδηλώσεων την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, ώστε όλη η χώρα να δείξει στον κόσμο ότι η συντακτική συνέλευση δεν διαθέτει νομιμότητα», δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου Φρέντι Γκεβάρα. «Καλούμε τη χώρα να προετοιμαστεί να βγει στους κεντρικούς δρόμους, τις λεωφόρους, τα δρομάκια και να παραμείνει εκεί μέχρις ότου σταματήσουμε την απάτη της συντακτικής συνέλευσης», επεσήμανε από την πλευρά του ο βουλευτής της αντιπολίτευσης Χόρζε Μίλαν. Χθες ο υπουργός Εσωτερικών, ο στρατηγός Νέστορ Ρεβερόλ, είχε ανακοινώσει ότι «απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι δημόσιες διαδηλώσεις και κάθε γεγονός ανάλογης φύσης που ενδέχεται να διαταράξει ή να επηρεάσει την κανονική διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας». Προειδοποίησε μάλιστα ότι όσοι παραβιάσουν την απαγόρευση θα κινδυνεύσουν με πέντε ως δέκα χρόνια κάθειρξη. Η έκκληση για διαδηλώσεις τις επόμενες ημέρες, μετά την 48ωρη γενική απεργία στη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκαν επτά ακόμη άνθρωποι, προκαλεί ανησυχία για νέα επεισόδια. Μέχρι στιγμής 112 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την 1η Απριλίου οπότε ξεκίνησαν οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Μπροστά σε μια «απρόβλεπτη πολιτική κατάσταση και κατάσταση ασφαλείας» οι ΗΠΑ ζήτησαν από τις οικογένειες των διπλωματών τους που βρίσκονται στη Βενεζουέλα να εγκαταλείψουν τη χώρα. Επίσης η αμερικανική διπλωματία διευκρίνισε ότι «θα επιτρέπει την εθελοντική αποχώρηση των κυβερνητικών υπαλλήλων» που εργάζονται στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Καράκας.



Ο Μαδούρο χωρίς να κάνει βήμα πίσω από το σχέδιο για συνταγματική αναθεώρηση, δηλώνοντας, μάλιστα, ότι θα προχωρήσει μέχρι το τέλος, ζήτησε από την αντιπολίτευση «να εγκαταλείψει τον δρόμο της εξέγερσης», λέγοντας «ας δημιουργήσουμε τις επόμενες ώρες, πριν τις εκλογές και την ανάδειξη της συντακτικής συνέλευσης, ένα πλαίσιο διαλόγου», με τον Γκεβάρα να απαντά ότι ο Μαδούρο δεν έχει κάνει καμία σοβαρή πρόταση διαλόγου. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

