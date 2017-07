Ιούλιος 29th, 2017 by Σταματίνα

Ο υπουργός Μεταφορών της Γερμανίας Αλεξάντερ Ντόμπριντ ανακοίνωσε ότι ανακαλούνται 22.000 οχήματα Porsche Cayenne και Macan της θυγατρικής της Volkswagen, αφού διαπιστώθηκε ότι ήταν εφοδιασμένα με ένα παράνομο λογισμικό ελέγχου των εκπομπών καυσαερίων τους.



Το λογισμικό αυτό, που επιτρέπει να ελαχιστοποιείται το επίπεδο των εκπομπών καυσαερίων, είναι «παράνομο», τόνισε ο Ντόμπριντ. Ο υπουργός είπε επίσης ότι η Porsche θα αναλάβει το 100% του κόστους της ανάκλησης των οχημάτων της. «Δεν υπάρχει εξήγηση γιατί είχε τοποθετηθεί αυτό το λογισμικό σε αυτό το όχημα», είπε.



Η εταιρεία από την πλευρά της σημείωσε ότι ανακάλυψε το λογισμικό ενώ έκανε εσωτερικούς ελέγχους και συμφώνησε να ανακαλέσει τα οχήματα για να διορθώσει το πρόβλημα. Ο οικονομικός διευθυντής της Volkswagen Φρανκ Βίτερ δεν θέλησε να κάνει κανένα σχόλιο όταν ρωτήθηκε για το θέμα. newsbeast loading…

