Ιούλιος 29th, 2017 by Σταματίνα

Πλήγμα τόσο στην τσέπη όσο και στην υπερηφάνιά του υπέστη ένας οδηγός στο Μπάρνσλεϊ του Νότιου Γιόρκσαϊρ, ο οποίος αγόρασε μια πανέμορφη μαύρη Ferrari 430 Scuderia, αξίας 260.000 λιρών Αγγλίας (290.000 ευρώ). Μία ώρα αφότου έπιασε το τιμόνι στα χέρια του, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες. Από την πρόσκρουση εκδηλώθηκε φωτιά στη Ferrari, ενώ ο οδηγός κατάφερε να διαφύγει με ελαφρά τραύματα. Το αστυνομικό τμήμα του Southyork έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από το τροχαίο ατύχημα, στις οποίες το πολυτελές αυτοκίνητο έχει μεταμορφωθεί σε μια άμορφη μάζα μετάλλου.



Ως αιτία του ατυχήματος αναφέρεται η ολισθηρότητα του δρόμου (και πιθανώς το γεγονός ότι ο οδηγός δεν είχε ακόμα εξοικειωθεί με το νέο του αυτοκίνητο).

