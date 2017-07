Ιούλιος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μάχες στο Europa League έδωσαν οι ελληνικές ομάδες στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου της διοργάνωσης. Ο Παναθηναϊκός απέδωσε κατά διαστήματα καλό ποδόσφαιρο -για τα δεδομένα της εποχής- και ίσως αδικείται από τη «φτωχή» νίκη επί της Καμπάλα (ΠΑΟ – Καμπάλα 1-0). Οι «πράσινοι» που είχαν και δοκάρι στο β’ ημίχρονο θα μπορούσαν να καθαρίσουν την πρόκριση από τη Λεωφόρο, αλλά με λίγη προσοχή στο Αζερμπαϊτζάν δεν θα έχουν πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ αν και εμφανίστηκε κατώτερος των προσδοκιών, κατάφερε να ισοφαρίσει και να φύγει αήττητος από την Ουκρανία κόντρα στην αδύναμη Ολιμπίκ (Ολιμπίκ Ντόνετσκ – ΠΑΟΚ 1-1).

Ο Πανιώνιος πάλεψε στο Τελ Αβίβ κόντρα στη Μακάμπι, αλλά μια αμυντική ολιγωρία του στοίχισε την ήττα (Μακάμπι – Πανιώνιος 1-0), έχοντας όμως ελπίδες ανατροπής και πρόκρισης στη ρεβάνς της Νέας Σμύρνης. Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 2 και 3 Αυγούστου. δολ

