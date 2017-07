Ιούλιος 28th, 2017 by Σταματίνα

Λατρεμένο πιάτο των Instagramers εκτός Ελλάδας. Ο πρώτος που «πείραξε» την χωριάτικη με καρπούζι και την έκανε διάσημη ήταν ο σεφ Gordon Ramsay.



Υλικά 1/2 κιλό καρπούζι

200 γραμμάρια φέτα

Φρέσκια μέντα

2 κουταλιές ελαιόλαδο

1 αγγουράκι με τη φλούδα του

1/3 φλυτζανιού φυστίκια

Αλάτι και πιπέρι



Εκτέλεση Κόψτε το αγγουράκι με τη φλούδα

Κόψτε το καρπούζι σε κύβους

Αναμείξτε όλα τα υλικά, προαιρετικά ρίξτε λίγες σταγόνες λεμόνι λάιμ Σε μια πειραγμένη χωριάτικη χωράνε και τα ντοματίνια. Οπως χωράει και το αβοκάντο. iefimerida loading…

