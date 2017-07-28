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Το πρόγραμμα του Μητροπολίτη Γρεβενών κ.Δαβίδ

Ιούλιος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης

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Δείτε αναλυτικά:

KYΡΙΑΚΗ 30-7:       Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ι. Μ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ


ΤΡΙΤΗ 1/8 ·        ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – Ι.Ν. ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΥΛΩΡΩΝ

·        ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 6 μ.μ.

·        ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – Ι.Ν. ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ 7.30 μ.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/8 ·        ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

·        ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – Ι.Ν. ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ 6 μ.μ.

·        ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – – Ι.Ν. ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ 7.30 μ.μ.
Τετάρτη 2/8 ·       ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
• ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – Ι.Ν. ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ 6 μ.μ.
• ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – – Ι.Ν. ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ 7.30 μ.μ.
ΠΕΜΠΤΗ 3/8 ·        ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΑΗΤΙΑ

·        ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – Ι.Ν. ΠΑΜΜ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΖΙΑΚΑ 6 μ.μ.

·        ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ 7.30 μ.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/8 ·        ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ι.Ν. ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΡΟΔΙΑΣ

·        ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΙΨΙΟΥ 6 μ.μ.

·        ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – Ι.Ν. ΕΙΣ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 7.30 μ.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 5/8 ·        ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΥΡΑΚΑΛΗΣ

 


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

This entry was posted on Παρασκευή, Ιούλιος 28th, 2017 at 19:26 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

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