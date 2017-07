Ιούλιος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Δείτε αναλυτικά: KYΡΙΑΚΗ 30-7: Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ι. Μ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 1/8 · ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – Ι.Ν. ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΥΛΩΡΩΝ · ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 6 μ.μ. · ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – Ι.Ν. ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ 7.30 μ.μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 2/8 · ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ · ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – Ι.Ν. ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ 6 μ.μ. · ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – – Ι.Ν. ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ 7.30 μ.μ. Τετάρτη 2/8 · ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – Ι.Ν. ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ 6 μ.μ.

• ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – – Ι.Ν. ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ 7.30 μ.μ. ΠΕΜΠΤΗ 3/8 · ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΑΗΤΙΑ · ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – Ι.Ν. ΠΑΜΜ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΖΙΑΚΑ 6 μ.μ. · ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ 7.30 μ.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/8 · ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ι.Ν. ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΡΟΔΙΑΣ · ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΙΨΙΟΥ 6 μ.μ. · ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – Ι.Ν. ΕΙΣ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 7.30 μ.μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 5/8 · ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΥΡΑΚΑΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

