Το πρόγραμμα του Μητροπολίτη Γρεβενών κ.Δαβίδ
Ιούλιος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης
KYΡΙΑΚΗ 30-7: Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ι. Μ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ
|ΤΡΙΤΗ 1/8
|· ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – Ι.Ν. ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΥΛΩΡΩΝ
· ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 6 μ.μ.
· ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – Ι.Ν. ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ 7.30 μ.μ.
|ΤΕΤΑΡΤΗ 2/8
|· ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
· ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – Ι.Ν. ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ 6 μ.μ.
· ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – – Ι.Ν. ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ 7.30 μ.μ.
|Τετάρτη 2/8
|· ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
• ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – Ι.Ν. ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ 6 μ.μ.
• ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – – Ι.Ν. ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ 7.30 μ.μ.
|ΠΕΜΠΤΗ 3/8
|· ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΑΗΤΙΑ
· ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – Ι.Ν. ΠΑΜΜ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΖΙΑΚΑ 6 μ.μ.
· ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ 7.30 μ.μ.
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/8
|· ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ι.Ν. ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΡΟΔΙΑΣ
· ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΙΨΙΟΥ 6 μ.μ.
· ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – Ι.Ν. ΕΙΣ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 7.30 μ.μ.
|ΣΑΒΒΑΤΟ 5/8
|· ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΥΡΑΚΑΛΗΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
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