Ιούλιος 28th, 2017 by Σταματίνα

Είναι μια σημαντική κατάκτηση, η οποία γίνεται σταδιακά και όχι σε απόλυτο βαθμό, όμως, μεταξύ άλλων, θα βοηθήσει το παιδί να εντάσσεται αρμονικά στο κοινωνικό σύνολο και να συνυπάρχει αρμονικά με τους γύρω του. Η πρώτη δυσκολία για τα παιδιά, λόγω ηλικίας, είναι να αναγνωρίσουν τα συναισθήματά τους ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια να καταλάβουν αν η αντίδρασή τους είναι ενδεδειγμένη στην εκάστοτε χρονική συγκυρία και κατάσταση.



Είναι λοιπόν εξέχουσας σημασίας να βοηθάτε το παιδί να συνειδητοποιήσει ότι δε χρειάζονται συναισθηματικές ακρότητες, ιδιαίτερα αρνητικής υφής και πως υπάρχουν δόκιμοι τρόποι να δείξει τη δυσαρέσκειά του σε κάτι. Η εκπαίδευση σε αυτό το κομμάτι βοηθάει το παιδί να έχει ψυχική ισορροπία και βέβαια συντείνει στην ομαλή συνύπαρξή του με άλλα παιδάκια. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να έχει συχνά εριστική διάθεση και γενικά να μην είναι επιθυμητή παρέα. Όσο το παιδί μεγαλώνει, δείξτε του ότι περιμένετε από εκείνο να εκφράζει λεκτικά κάτι που το προβληματίζει, το αγχώνει ή το πιέζει, προκειμένου να βρείτε από κοινού μια λύση και όχι να γκρινιάζει ή να βάζει τις φωνές. Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι ο χρόνος και ο βαθμός διαχείρισης των συναισθημάτων διαφέρει από παιδί σε παιδί και σχετίζεται με μια σειρά παραγόντων. Υπό νορμάλ συνθήκες βέβαια δεν παρουσιάζονται τεράστιες αποκλίσεις. Βοηθήστε το παιδί να νιώσει ασφάλεια μαζί σας ότι είσαστε «σύμμαχοι» και μπορεί να σας εμπιστεύεται. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα να μοιράζεται μαζί σας οτιδήποτε θέλει, χωρίς να φοβάται ότι θα δείξετε αδιαφορία ή θα κατακρίνετε τα συναισθήματά του.



Στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες το παιδί ξεσπάει το θυμό του και γενικά δε διαχειρίζεται όπως πρέπει τα συναισθήματά του, δείξτε ανοχή και υπομονή και μην το παίρνετε προσωπικά. Όπως κάθε διαδικασία εκπαίδευσης, περιλαμβάνει και πισωγυρίσματα. Μια ακόμα αποτελεσματική μέθοδος για να καταλάβει το μικρό σας τι πρέπει να κάνει είναι να το ενημερώνετε πώς διαχειρίζεστε εσείς τα συναισθήματά σας μέσω της επίκλησης παραδειγμάτων. Και βέβαια να βλέπει έμπρακτα ότι δίνετε το καλό παράδειγμα στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια. newsbeast loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Ιούλιος 28th, 2017 at 16:41 and is filed under ΠΑΙΔΙ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.