Ιούλιος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Λαοθάλασσα στο Nammos για τη συναυλία Ρέμου- Ramazzotti. Διασκέδαση μέχρι το πρωί και ‘τρελός’ τζίρος Περί τα 1.300 άτομα κατέκλυσαν το Nammos στην Ψαρρού για να παρακολουθήσουν την συναυλία του Αντώνη Ρέμου με τον Eros Ramazzotti. Ο Έλληνας ερμηνευτής στην καθιερωμένη πλέον καλοκαιρινή συναυλία του στο seaside restaurant της Ψαρρούς υποδέχθηκε τον δημοφιλή και αγαπημένο στην χώρα μας Ιταλό τραγουδιστή. Εν μέσω κρίσης, ο τζίρος της βραδιάς πραγματικά εκπλήσσει καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ ο τζίρος άγγιξε τα 1,6 εκατ. ευρώ. με έσοδα από ΦΠΑ τα 385.000 ευρώ.

Η είσοδος ήταν 1.000 ευρώ παρακαλώ και η ελάχιστη κατανάλωση 10.000 ευρώ ανά παρέα! Πέντε ελεγκτές της ΑΑΔΕ ήταν πανταχού παρόντες, κάνοντας ελέγχους μέχρι το πρωί. Είχαν μάλιστα εγκατασταθεί στο νησί, δύο μέρες πριν. Για την ιστορία, το πρόγραμμα της βραδιάς άνοιξε ο Eros Ramazzotti, ο οποίος ανέβηκε στην σκηνή (σ.σ τεράστια πλωτή εξέδρα) ένα τέταρτο πριν οι δείκτες του ρολογιού δείξουν 1 μετά τα μεσάνυχτα. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης, αφού καλωσόρισε στα ελληνικά το κοινό που γέμισε ασφυκτικά το Nammos, ερμήνευσε τα καλύτερα τραγούδια του ενθουσιάζοντας τους πάντες με την μοναδική χροιά αλλά και την αμεσότητά του! Το κέφι και ο ενθουσιασμός απογειώθηκαν και δημιουργήθηκε πανικός όταν εμφανίστηκε on stage ο Αντώνης Ρέμος εν μέσω πυροτεχνημάτων! Σύμφωνα με το Mykonoslivetv, τραγούδησε μαζί με τον Ramazzotti το Piu Bella Cosa και τον ευχαρίστησε από μικροφώνου για την παρουσία του χαρακτηρίζοντάς τον «καλό παιδί»! Ο τραγουδιστής συμπεριέλαβε στο πρόγραμμά του όλες τις μεγάλες επιτυχίες του και αποθεώθηκε! Στην συναυλία συμμετείχε και η Αμερικανίδα Courtney Parker, που τραγούδησε περιτριγυρισμένη από αισθησιακές χορεύτριες. Ανάμεσα στους θεατές ήταν ο δημοσιογράφος Αντώνης Σρόιτερ με την σύζυγό του Ιωάννα Μπούκη και η τραγουδίστρια Ειρήνη Παπαδοπούλου. Τέλος, να αναφερθεί ότι τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντεια. Αν και ο Eros Ramazzotti εντός και εκτός σκηνής ήταν πολύ προσιτός, οι άνθρωποί του περνούσαν από κόσκινο όσους ήθελαν συνέντευξη, φωτογραφίες και βίντεο!

news247

