Ιούλιος 28th, 2017 by Σταματίνα

Κρατήστε τα χαλιά σας καθαρά ακόμη και μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα με απλές μεθόδους. Μπορείτε να τα φρεσκάρετε πριν τα αποθηκεύσετε χωρίς να χρειαστούν καθαριστήριο. Συμβουλές για άψογο αποτέλεσμα Η σόδα καθαρίζει και απολυμαίνει τα χαλιά σας. «Πασπαλίστε» ένα ελαφρύ στρώμα σόδας επάνω στο χαλί, αφήστε για μισή ώρα και μετά σκουπίστε την με την ηλεκτρική σκούπα. Μια απλή λύση για το «φρεσκάρισμα» του χαλιού είναι ο καθαρισμός του με λευκό ξύδι και νερό (ένα μέρος λευκό ξύδι προς τρία μέρη νερό). Το ξύδι είναι κατάλληλο για τη συντήρηση του χαλιού, για την αντιμετώπιση τοπικών λεκέδων και τέλος, προσθέτει μια ξεχωριστή γυαλάδα στα χρώματά του και τα αναζωογονεί. Αν τα χρώματα του χαλιού έχουν ξεθωριάσει,το περνάτε με 1 σφουγγάρι βουτηγμένο σε 1 λίτρο νερό όπου έχετε διαλύσει 1 κουταλιά αμμωνία. Έπειτα τα ξαναπερνάτε με βρεγμένο σφουγγάρι. Αλλάξατε θέση στα έπιπλά σας και δε ξέρετε πώς να αφαιρέσετε τα σημάδια, τα οποία έχουν αφήσει τα πόδια του τραπεζιού στην μοκέτα; Αφήνοντας απλώς τον ατμό από το σίδερο σας, σε απόσταση 5 εκατοστών από τα σημάδια και τρίβοντάς μετά με δύναμη, τα σημεία τα οποία έχουν πατηθεί θα εξαφανιστούν.

