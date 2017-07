Ιούλιος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Την Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017, παραμονή της εορτής της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, μετέβη στους πανηγυρίζοντες Ιερούς Ναούς Αγίας Παρασκευής Μεσολάκκου και Αγίας Παρασκευής Γρεβενών, όπου και χοροστάτησε στους Μεγάλους Πανηγυρικούς Εσπερινούς, με την συμμετοχή πολλών κληρικών της Μητροπόλεως. Κατά τη διάρκεια των εσπερινών και στους δύο Ιερούς Ναούς τελέστηκε Αρτοκλασία και ευλογήθηκαν τα προσφερόμενα δώρα. Πλήθος φιλέορτων πιστών κατέκλυσαν τον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Γρεβενών, δείχνοντας την ευλάβεια και την αγάπη τους στην Αγία, και συνόδευσαν τη λιτάνευση της εικόνας της.

Το παρών στον Εσπερινό έδωσαν και οι Αρχές της πόλης μας.

Δείτε εικόνες:

























This entry was posted on Παρασκευή, Ιούλιος 28th, 2017 at 13:09 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.