Ιούλιος 28th, 2017 by Σταματίνα

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι η Βόρεια Κορέα μπορεί να προχωρήσει ακόμη και εντός της ημέρας σε μια νέα πυραυλική δοκιμή. Κυβερνητικές πηγές στη Νότια Κορέα ανέφεραν ότι το κομμουνιστικό καθεστώς μετακίνησε κινητές πλατφόρμες εκτόξευσης πυραύλων στη βόρεια επαρχία Πιόνγκαν. Αξιωματούχος του Πενταγώνου εκτιμά ότι αν όντως η Πιονγιάνγκ προβεί σε νέα εκτόξευση, τότε θα πρόκειται πιθανότατα για έναν πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς ή για ένα διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο τύπου KN 20 ή Hwasong 14 κι ότι η δοκιμή θα γίνει πιθανότητα σήμερα καθώς η Βόρεια Κορέα γιορτάζει την Ημέρα της Νίκης – την 64η επέτειο από την υπογραφή της εκεχειρίας που σήμανε τη λήξη του πολέμου της Κορέας (1950-1953).



«Κάτι ετοιμάζουν αυτοί», συμπλήρωσε ένας συνάδελφός του. Ειδικοί εκτιμούν ότι ο πύραυλος που εκτόξευσε πρόσφατα η Πιονγιάνγκ θα μπορούσε να πλήξει την Αλάσκα κι ότι το καθεστώς πλησιάζει στην υλοποίησή του ονείρου να αποκτήσει όπλο που θα μπορεί να χτυπήσει τις ηπειρωτικές ΗΠΑ. Πηγή της κυβέρνησης στη Σεούλ ανέφερε: «Παρατηρούνται συνεχώς μετακινήσεις κινητών πλατφορμών εκτόξευσης πυραύλων στην Πιονγκάν. Είναι μεγάλη η πιθανότητα ο Βορράς να κάνει μια δοκιμαστική εκτόξευση γύρω στις 27 Ιουλίου, την ημέρα της εκεχειρίας.» Αν επιβεβαιωθούν οι φόβοι της Ουάσιγκτον και της Σεούλ τότε θα είναι η δεύτερη φορά που η Βόρεια Κορέα προχωρά σε δοκιμή διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου μετά την εκτόξευση της 4ης Ιουλίου, ανήμερα της εθνικής εορτής των ΗΠΑ, που ο Κιμ Γιονγκ Ουν χαρακτήρισε «δώρο στους μπάσταρδους Αμερικανούς». Ο Βορειοκορεάτης δικτάτορας απείλησε προχθές την Ουάσιγκτον με «χτύπημα στην καρδιά της Αμερικής» αν επιχειρήσει να τον απομακρύνει από την εξουσία.



«Εάν τολμήσουν οι ΗΠΑ να δείξουν έστω και το ελάχιστο δείγμα απόπειρας να παραμερίσουν την ανώτατη ηγεσία μας, θα ρίξουμε με το πανίσχυρο ατομικό μας σφυρί, που λειάνθηκε και σκλήρυνε συν τω χρόνω, ένα ανελέητο χτύπημα στην καρδιά των ΗΠΑ», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Πιονγιάνγκ, απαντώντας σε σχόλια που έκανε την περασμένη ο διευθυντής της CIA, Μάικ Πομπέο αναφερόμενος στην πιθανότητα αλλαγής εξουσίας στη Βόρεια Κορέα. «Ελπίζω να βρούμε έναν τρόπο να διαχωρίσουμε το καθεστώς από τα πυρηνικά. Είμαι σίγουρος ότι οι Βορειοκορεάτες είναι αξιαγάπητοι άνθρωποι και θα ήθελαν να φύγει από την εξουσία». Για την Πιονγιάγνκ ο Πομπέο υπερέβη τα εσκαμμένα με τη δήλωσή του κι είναι πλέον είναι σαφές ότι ο τελικός στόχος της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ είναι η αλλαγή εξουσίας στη Βόρεια Κορέα. Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι μέσα σ’ έναν χρόνο η Βόρεια Κορέα θα μπορεί να εξαπολύσει πυρηνική επίθεση σε άλλες ηπείρους. Ανεξάρτητοι ειδικοί ανέφεραν σήμερα ότι ο πύραυλος που εκτόξευσε ο Κιμ στις αρχές Ιουλίου δεν μπορεί ακόμη να μεταφέρει πυρηνική κεφαλή πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό, αλλά αυτό ίσως να αλλάξει σύντομα. Μειώνοντας κατά δύο χρόνια τις σχετικές εκτιμήσεις της η Υπηρεσία Πληροφοριών του Πενταγώνου λέει ότι η Βόρεια Κορέα σπεύδει για να αποκτήσει μέσα στον επόμενο χρόνο έναν ICBM ικανό να φέρει πυρηνική κεφαλή. iefimerida loading…

