Ιούλιος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η αγωνία χιλιάδων μαθητών κορυφώνεται, όσο πλησιάζει η ημερομηνία που θα ανακοινωθούν οι βάσεις του 2017. Οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ για τους υποψηφίους των Γενικών και των Επαγγελματικών Λυκείων αναμένεται -το πιθανότερο- να ανακοινωθούν την εβδομάδα μεταξύ 21 και 25 Αυγούστου. Μπορεί οι αποδόσεις στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης να ήταν κακές, ωστόσο οι σχολές υψηλής ζήτησης στα Πολυτεχνεία κρατάνε τις βάσεις τους. Το ίδιο ισχύει για τις Ιατρικές και Νομικές σχολές, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως αυξάνονται και οι βάσεις στα ΤΕΙ που αφορούν σε παραϊατρικές και πολυτεχνικές ειδικότητες, καθώς εξασφαλίζουν πιο γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση. Όπως αναφέρει σημερινό δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου», στην περιφέρεια φαίνεται ότι τα Παιδαγωγικά Τμήματα -με βάση την εκτίμηση των βάσεων- εκτινάσσονται στα ύψη, ανεβαίνοντας ως και 1.500 μόρια. Μικρότερη είναι η μεταβολή που αναμένεται στο τμήμα του ΕΚΠΑ, με τη βάση να «πέφτει» κατά 630 μόρια.

Στα Ιωάννινα, η Σχολή Νηπιαγωγών αναμένεται να εκτιναχθεί 1.200 μόρια και το τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Ρόδου περισσότερα από 1.300 μόρια. Όσον αφορά τις Οικονομικές σχολές κεντρικών Ιδρυμάτων, αυτές αναμένεται να έχουν νέα πτώση, όπως αυτή του ΟΠΑ με πτώση άνω των 600 μορίων. Η Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοίκηση του ΠΑΠΕΙ αναμένεται να πέσει πάνω από 700 μόρια. Οι σχολές Πληροφορικής σε Αθήνα Θεσσαλονίκη και Πειραιά αναμένεται να έχουν πτώση άνω των 450 μορίων. Όπως τουλάχιστον δείχνουν τα στοιχεία από τις βαθμολογίες των υποψηφίων, οι Ιατρικές σχολές αναμένεται να έχουν μικρή άνοδο μεταξύ 80 και 100 μορίων. Στα Πολυτεχνεία, στην Αθήνα η Σχολή Αρχιτεκτόνων αναμένεται να έχει πτώση περί τις 250 μονάδες, ενώ η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών θα έχει πτώση λίγο πάνω από 100 μόρια. Η πτώση στις πολυτεχνικές σχολές της περιφέρειας θα είναι μεγαλύτερη, ωστόσο οι βάσεις δεν δείχνουν να μειώνονται πολύ. Οι σχολές Ηλεκτρολόγων σε Πάτρα, Χανιά και Ξάνθη αναμένεται να έχουν πτώση από 280 ως 350 μόρια. iefimerida

