Ιούλιος 28th, 2017 by Σταματίνα

Παχαίνει κανείς με την… μυρωδιά; Μην βιαστείτε να απαντήσετε γιατί μια νέα έρευνα αλλάζει τα δεδομένα.



Σε πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Cell Metabolism, οι επιστήμονες διαπίστωσαν πως η αίσθηση της οσμής μπορεί να συνδέεται με το εάν το σώμα μας θα αποθηκεύσει λίπος ή θα το «κάψει». Στη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν τρεις ομάδες ποντικιών τα έκαναν διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα λιπαρών, με τα τρωκτικά μα χωρίζονται σε αυτά που είχαν φυσιολογικές οσφρητικές ικανότητες, σε αυτά με σούπερ οσμή και σε εκείνα με μειωμένη. Το αποτέλεσμα; Εκπληκτικό.



Τα ποντίκια που είχαν κανονική οσμή διπλασιάστηκαν σε μέγεθος, ενώ εκείνα που δεν μπορούσαν να μυρίσουν πήραν μόλις το 10% του βάρους τους. Το ακόμη πιο ενδιαφέρον στοιχείο βέβαια ήταν όταν οι επιστήμονες αφαίρεσαν την αίσθηση της ποντικιού, με τα τρωκτικά να χάνουν βάρος ακόμα και αν έκαναν διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά. Αυτή η θεωρία δεν έχει δοκιμαστεί ακόμα σε άνθρωπο, ωστόσο, το αποτέλεσμα εντυπωσίασε τους επιστήμονες. iefimerida loading…

