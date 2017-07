Ιούλιος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στο σημείο του «Ν.Γκούμας»

Μοναδικές στιγμές έζησαν οι φίλοι, οι παράγοντες και οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ που βρέθηκαν χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια, για να παραστούν στον αγιασμό του νέου γηπέδου της «ένωσης». Την «Αγιά Σοφιά». Η περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά και η ευρύτερη οικογένεια της ΑΕΚ έζησαν στιγμές του παρελθόντος, όπου στο γήπεδο «Νίκος Γκούμας» μαζευόντουσαν από νωρίς χιλιάδες φίλαθλοι να δουν την αγαπημένη τους ομάδα.

Το ίδιο ακριβώς συνέβη και σήμερα. Η Νέα Φιλαδέλφεια ζωντάνεψε μετά από 14 χρόνια. Όταν στις 5 Μαΐου του 2003, είχαν μπει οι μπουλντόζες και είχαν κατεδαφίσει το γήπεδο. Η συγκίνηση μεγάλη. Αυτό φαινόταν από τους γονείς, όπου έφεραν μαζί τους τα μικρά παιδιά, τους διοικούντες και τους παλαίμαχους της «Ενωσης». Παρά τη δυνατή μπόρα και τις… λίμνες από λάσπη που γέμισαν τον περιβάλλοντα χώρο περισσότεροι από 8.000 φίλους της ΑΕΚ βρέθηκαν εκεί γι αυτή την ιστορική μέρα. Τον αγιασμό έκανε ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας Γαβριήλ, ο οποίος χάρισε συμβολικά την πρώτη σημαία της «Αγιάς Σοφιάς». «Το 1926 ανυψώθηκε ένα γήπεδο που έμελλε να φιλοξενήσει μία ιστορική ομάδα, όπως είναι και θα είναι η ΑΕΚ. Απόψε ήρθαμε να προσευχηθούμε και να δούμε νέες χρυσές σελίδες. Να μας αξιώσει ο Θεός σε δύο χρόνια να εγκαινιάσουμε το νέο γήπεδο της ΑΕΚ, την «Αγιά Σοφιά», η οποία θα δημιουργεί Αρχές και αξίες που πρεσβεύουν την ΑΕΚ», είπε ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας Γαβριήλ. Τον λόγο πήρε ο πρόεδρος τον παλαιμάχων ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ Στέλιος Σεραφείδης, ο οποίος φανερά συγκινημένος δήλωσε: «Πατάμε γερά στα χώματα της Νέας Φιλαδέλφειας, τώρα μπορούμε να ονειρευόμαστε. Τώρα μπορούμε να κοιτάξουμε στα μάτια τους πρόσφυγες, που έκτισαν αυτό το γήπεδο. Τον Κωνσταντίνο Σπανούδη, τον Νίκο Γκούμα, τον Λουκά Μπάρλο, που έκτισε την Σκεπαστή, η φλόγα άναψε. Αφιερώνεται αυτή η οικοδομική άδεια, σ’ αυτούς τους τιτάνες. Περάσαμε εφιαλτικές στιγμές ως άστεγοι. Μια εστία που για χρόνια μοιραζόμασταν ως οικογένεια. Επιτυχίες μα και λύπες. Ταπεινωθήκαμε, αλλά δεν σκύψαμε το κεφάλι.

Με μπροστάρη τον Μελισσανίδη και συνοδοιπόρους τους συνεργάτες του, αλλά και τον λαό της ΑΕΚ που πάντα πίστευε στην λύτρωση, η φλόγα άναψε. Δεν είμαστε αφελείς πως θα σταματήσουν τις αντιδράσεις, όσοι δεν θέλουν το γήπεδο. Τα θεμέλια που θα μπουν στην Αγιά Σοφιά, είναι θεμέλια ψυχής του κόσμου της ΑΕΚ, που δεν θα επιτρέψει άλλο ξεριζωμό. Το γήπεδο θα κτιστεί. Και εκτός από το σπίτι μιας μεγάλης ομάδας, θα είναι και ένα μνημείο, που θα θυμίζει τις καταβολές μας. Σήμερα ανοίγει η θύρα της ιστορίας. Ας την διαβούμε». Στη συνέχεια μίλησε ο «ισχυρός άνδρας» της ΑΕΚ. Ο Δημήτρης Μελισσανίδης, που αποθεώθηκε από τον κόσμο. Αλλωστε με τις δικές του προσπάθειες η «Ενωση» κατάφερε να πάρει την άδεια και να ξεκινήσει η οικοδόμηση του νέου γηπέδου. Ο Μελισσανίδης ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος και αυτό φάνηκε και στην ομιλία του. «Είναι ορισμένες περιπτώσεις που το μέγεθος της στιγμής, σε ξεπερνά. Όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με την ίδια την ιστορία. Ο χώρος εδώ είναι ιερός. Διότι σ’ αυτόν τον χώρο οι πρόσφυγες πριν 90 χρόνια, λίγα χρόνια μετά τον ξεριζωμό και λίγο πριν κτίσουν τα σπίτια τους, έκτισαν το γήπεδο της αγαπημένης ομάδας τους. Η ΑΕΚ αντιπροσώπευε γι αυτούς, την πατρίδα που έχασαν. Αυτό ήταν το γήπεδο που έκτισαν. Και επειδή ο χώρος αυτός, συμβόλιζε τα ιερά και τα όσια προσφύγων, γι αυτό τον χαρακτήρισα ιερό. Εδώ αγωνίστηκαν οι αθλητές, γράφοντας ιστορία. Εδώ σήκωσαν πρωταθλήματα, οι παππούδες και πατεράδες μας. Εδώ σηκώσαμε και εμείς πρωταθλήματα. Οι αξίες του Χατζηιωάννου, του Γκούμα και του Μπάρλου φωτίζουν και τον δικό μας δρόμο. Μέχρι που γίναμε και πάλι πρόσφυγες το 2003. Όλα αυτά τα χρόνια που η ΑΕΚ είναι στην προσφυγιά, είδαμε την ομάδα να απαξιώνεται. Μέχρι που πήραμε την απόφαση, να διεκδικήσουμε την θέση που μας αξίζει. Αυτά τα τέσσερα χρόνια που είναι η νέα περίοδος της ΑΕΚ κινηθήκαμε σε τρεις άξονες. Ο ένας να κινηθούμε σ’ ένα υγιές περιβάλλον στο ποδόσφαιρο. Τα πράγματα μπήκαν σε μια γραμμή. Ο άλλος ήταν να εξυγιάνουμε την ομάδα. Σ’ όλους τους τομείς. Και εδώ τα πράγματα μπήκαν σε μια γραμμή. Ο τρίτος άξονας ήταν το γήπεδο. Και η ΑΕΚ δεν μπορεί να είναι ο εαυτός της χωρίς το γήπεδο. Όχι γήπεδο οπουδήποτε, διότι μας προτάθηκε και αυτό. Γήπεδο μόνο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μια τέτοια μέρα δεν θέλω να αναφερθώ σ’ όσους προσπάθησαν να τορπιλίσουν την προσπάθεια. Μας έδωσαν δύναμη. Εδώ θα κτιστεί το νέο μας σπίτι. Με σεβασμό στην ιστορία των προγόνων μας, με σεβασμό στην ιστορία της ΑΕΚ. Και παραδοσιακοί και πρωτοπόροι ταυτόχρονα. Εδώ θα δουλέψουμε για να φτιάξουμε ένα γήπεδο που θα το χαίρονται όλοι. Ένα γήπεδο σημείο αναφοράς για τον κάθε Έλληνα. Διότι η ιστορία του προσφυγικού ελληνισμού, είναι η ιστορία του κάθε Έλληνα. Όλα αυτά θα στεγαστούν στο μουσείο του γηπέδου. Που θα είναι ανοικτό για όλα τα σχολεία. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να απευθυνθώ στους κατοίκους της Νέας Φιλαδέλφειας. ΑΕΚ και Νέα Φιλαδέλφεια, είμαστε ένα πράγμα. Οι δυο όψεις, στο ίδιο νόμισμα. Και αυτό θα το αντιληφθείτε, όταν έρχεται ο κόσμος στο γήπεδο. Όταν θα επισκέπτονται τα σχολεία το μουσειο. Δεν είναι μέρα γκρίνιας. Δεν θα αναφερθώ σ’ εκείνους που μας πολέμησαν. Ξέρω πως και οι ίδιοι, κάπου μέσα τους θα καμαρώνουν, όταν γίνει το στολίδι. Θέλω όμως να αναφερθώ σ’ όσους πίστεψαν στο όραμα μας. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους. Κυρίως τους φιλάθλους που πίστεψαν στο όνειρο. Βροντοφωνάζοντας γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Να ευχαριστήσω όλο αυτό τον κόσμο, που πίστεψε στο δίκαιο αγώνα μας. Άλλωστε σ’ αυτή την ομάδα, τίποτα δεν χαρίστηκε. Τα τείχη της Αγιάς Σοφιάς θα είναι ψηλά και δεν θα πέσουν ποτέ ξανά. Θα είναι άτρωτα. Η φλόγα άναψε. Θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, που έδωσε την ευχή του, για να κτίσουμε αυτό γήπεδο. Σας καλώ να κτίσουμε μαζί αυτό το δεύτερο σπίτι της ομάδας. Να κάνουμε ξανά υπερήφανους τους προγόνους μας», τόνισε χαρακτηριστικά. Μετά την ομιλία του Δημήτρη Μελισσανίδη η ΠΑΕ είχε διοργανώσει μουσικό πρόγραμμα και αρκετοί χιλιάδες φίλοι της ΑΕΚ έμειναν να διασκεδάσουν. Αλλωστε η σημερινή μέρα ήταν γιορτή για όλους! δολ

