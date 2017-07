Ιούλιος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Βρέθηκαν (μέχρι στιγμής) 137 δενδρύλλια…



Σύμφωνα με πληροφορίες του Star-fm.gr, άντρες της Αστυνομίας Γρεβενών, εντόπισαν την Παρασκευή (28-7), με την βοήθεια ελικοπτέρου της ΕΛ.ΑΣ, σε χωριά του λεγόμενου «ορεινού όγκου» , φυτείες με δενδρύλλια ινδικής κάνναβης.

Αναλυτικότερα, σε περιοχή κοντά στο χωριό Πανόραμα Γρεβενών εντοπίστηκε φυτεία με 118 δενδρύλλια ενώ κοντά στο χωριό Παρόρειο εντοπίστηκε επίσης φυτεία με 19 δενδρύλλια.

Στην δεύτερη περίπτωση πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει εντοπιστεί και ο…καλλιεργητής, ενώ για την φυτεία στο Πανόραμα γίνονται ακόμη έρευνες από άνδρες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Γρεβενών, οι οποίες έρευνες θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές των Γρεβενών.



