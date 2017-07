Ιούλιος 28th, 2017 by Σταματίνα

Σημαντική βελτίωση του οικονομικού κλίματος σημειώθηκε τον Ιούλιο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε επιχειρήσεις και καταναλωτές. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος (Economic Sentiment Indicator, ESI) εκτινάχθηκε στις 98,2 μονάδες από 94,0 τον Ιούνιο, καταγράφοντας την υψηλότερη τιμή του τελευταίου 12μήνου (η επόμενη υψηλότερη ήταν 95,1 μονάδες και σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 και τον Ιανουάριο του 2017).



Η μεγάλη αύξηση του δείκτη προέκυψε από τη βελτίωση της εμπιστοσύνης σε όλους τους τομείς της οικονομίας καθώς και από τη βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Ειδικότερα, ο δείκτης εμπιστοσύνης διαμορφώθηκε στις -2,7 μονάδες στη βιομηχανία (από -7,3 τον Ιούνιο), στις 17,4 μονάδες στον τομέα των υπηρεσιών (από 9,0 τον Ιούνιο), στις -1,3 μονάδες στο λιανικό εμπόριο (από -3,4 τον Ιούνιο) και στις -39,7 μονάδες στον τομέα των κατασκευών (από -55,6 τον Ιούνιο). Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης διαμορφώθηκε στις -61,5 μονάδες από -68,8 τον Ιούνιο.



Στην Ευρωζώνη, ο ESI αυξήθηκε οριακά στις 111,2 μονάδες από 111,1 τον Ιούνιο, όταν έφθασε στο υψηλότερο επίπεδο περίπου 10 ετών. Στην ΕΕ, ο ESI αυξήθηκε στις 112,1 μονάδες από 111,3 τον Ιούνιο. Αύξηση της εμπιστοσύνης στην Ευρωζώνη σημειώθηκε στους τομείς των κατασκευών και των υπηρεσιών, που αντισταθμίστηκε από την ελαφρά εξασθένηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και της εμπιστοσύνης στον τομέα του λιανικού εμπορίου. Μεταξύ των μεγάλων οικονομιών της Ευρωζώνης, ο δείκτης οικονομικού κλίματος αυξήθηκε μόνο στη Γερμανία (+0,6 μονάδες) και την Ολλανδία (+0,3 μονάδες), ενώ μειώθηκε στην Ιταλία (-0,6 μονάδες), τη Γαλλία (-0,7 μονάδες) και την Ισπανία (-0,1 μονάδες). iefimerida loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Ιούλιος 28th, 2017 at 18:06 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.