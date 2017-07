Ιούλιος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Σύλλογος Γυναικών Καλλονής Γρεβενών διοργανώνει το ¨Κουρκούτ’ Party το Σάββατο 5 Αυγούστου 2017 και ώρα 9μμ στην κεντρική πλατεία του χωριού.

Τα παιδιά θα παρουσιάσουν μια δραματοποιημένη ιστορία με θέμα τους παλιούς μαστόρους του χωριού μας, διανθισμένη με τραγούδια και χορούς.

Ο Σύλλογος θα προσφέρει πλούσια εδέσματα και θα γλεντήσουμε μέχρι αργά με την ορχήστρα «Κοζανίτικο Τακίμι».

Επίσης διοργανώνει το Party Νεολαίας το Σάββατο 12 Αυγούστου 2017 και ώρα 9μμ στον προαύλιο χώρο του σχολείου με τον Dj Saxon. Δείτε την αφίσα:

Σας περιμένουμε όλους!

