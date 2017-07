Ιούλιος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο σύλλογος του ΑΣΤΕΡΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ευτυχής ανακοινώνει μία ακόμη δυναμική μεταγραφή. Η Μερόπη Κόλλια, αθλήτρια του Γ.Σ. Κοζάνης ανήκει πλέον στο ρόστερ της γυναικείας ομάδας βόλεϊ. Είναι μία δυνατή αθλήτρια με άρτια τεχνική κατάρτιση, η οποία αγωνίζεται στη θέση της ακραίας. Έχει αγωνιστεί σε ομάδες Α1 και Α2 των εθνικών κατηγοριών.

Η απόκτησή της θεωρείται πολύ σημαντική για την ομάδα μας καθώς θα συμβάλει με τον καλύτερο τρόπο στη διεκδίκηση των στόχων μας.

Πρέπει να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρό μας κ. Ιορδάνη Καραϊορδανίδη (Τζόρνταν), και να αναγνωρίσουμε την προσπάθεια που κατέβαλε προσωπικά για την απόκτηση της Μαίρης Κόλλια.

Ευχαριστούμε τον Γ.Σ Κοζάνης για τη συνεργασία που είχαμε μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι μεταγραφικές διαδικασίες.

Όσο για την καινούργια μας αθλήτρια, της ευχόμαστε κάθε προσωπική και επαγγελματική επιτυχία.

Ευελπιστούμε να προσφέρουμε καλό αγωνιστικό θέαμα, να καταφέρει το άθλημα του volleyball να συγκινήσει τους θεατές και να πάρει τη θέση που του αξίζει.

Ελπίζουμε ο φίλαθλος κόσμος των Γρεβενών να αγκαλιάσει τις προσπάθειές μας, να μας στηρίξει και η παρουσία του στο γήπεδο να αποτελέσει μια ευχάριστη Κυριακάτικη ενασχόληση.

Το Δ.Σ του Αστέρα Γρεβενών

