Ιούλιος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Στην Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Παλαιοχωρίου Γρεβενών, λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017, ημέρα εορτής της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής.

Ο Σεβασμιώτατος χάρηκε τη μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, παρακάθησε στο προσφερόμενο κέρασμα βρίσκοντας την ευκαιρία να συνομιλήσει και να συνεορτάσει με τους πιστούς.

