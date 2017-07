Ιούλιος 28th, 2017 by Σταματίνα

Επίθεση στη Νέα Δημοκρατία για την απόφασή της να αποχωρήσει από τη Βουλή εξαπέλυσε το υπουργείο Οικονομικών . Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα κατηγορεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνοντας ότι «δυσφόρησε στην ανάγνωση των τροπολογιών και των ρυθμίσεων που δίνουν οικονομικές και κοινωνικές ανάσες.



Τονίζει ότι σύμφωνα με την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής η σημερινή μέρα της διαδικασίας προβλέφθηκε για την συζήτηση των τροπολογιών επί του Σ/Ν του υπουργείου Οικονομικών «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις».



Οπως αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών σε σχετική ανακοίνωση, «προφανές είναι ότι η αξιωματική αντιπολίτευση γνώριζε την παραπάνω απόφαση. Εξ ίσου προφανές είναι ότι δυσφόρησε στην ανάγνωση των τροπολογιών και των ρυθμίσεων που δίνουν οικονομικές και κοινωνικές ανάσες στην κοινωνία. Διαφωνούν με την άμεση επιστροφή φόρου έως 10.000 ευρώ που δίνει ανάσα στις επιχειρήσεις;

Είναι αντίθετοι με την συμπερίληψη της Κω στην απαλλαγή του ΕΝΦΙΑ ως το 2018;

Δεν θέλουν την παραχώρηση του ακινήτου του νοσοκομείου Κάτω Πατησίων, το οποίο οδήγησαν σε κλείσιμο ώστε να λειτουργήσει δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για μία τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή;» iefimerida loading…

