Ιούλιος 28th, 2017 by Σταματίνα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα η δημοφιλής πλατφόρμα βίντεο, είμαστε δεύτεροι στον κόσμο σε κατανάλωση περιεχομένου από το YouTube, μετά τους Σαουδάραβες! Ας προσπεράσουμε το γεγονός ότι μοιραζόμαστε την ίδια συνήθεια με τους πλουσιότερους στον πλανήτη… και να δούμε τα νούμερα, είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακά.



Κάθε μέρα το YouTube έχει 3 με 3,5 εκατ. μοναδικούς επισκέπτες από Ελλάδα και 6 εκατομμύρια μοναδικούς χρήστες τον μήνα, που αντιστοιχεί στο 90% των online χρηστών στη χώρα μας! Στην Ευρώπη είμαστε πέμπτοι σε απόλυτα νούμερα στο μοίρασμα αρχείων βίντεο! E μα γι’ αυτό έχει πέσει η τηλεθέαση, παίρνουμε τη δόση μας από το YouTube. Αν είσαι μεταξύ 16 και 24 ετών, βλέπεις κάθε μέρα όπως και οι 8 στους 10 συνομήλικοι σου. Το χάσμα που χωρίζει από τους γονείς σου δεν είναι πολύ μεγάλο διότι και αυτοί έχουν κολλήσει, 8 στους 10 βλέπουν τουλάχιστον μια φορά τον μήνα και 4 στους 10 κάθε μέρα. Μήπως για να καταλάβουν πώς περνάς τις ώρες σου;



Η μανία με το YouTube είναι τέτοια που μας ακολουθεί και στις παραλίες. Φαίνεται ότι η μουσική από το beach bar και ο freddo είναι ιδανικό σκηνικό για να συνεχίσουμε να βλέπουμε βίντεο στο κινητό και αυτό το επιβεβαιώνουν και οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που δίνουν πλέον 4G και στην τελευταία ξαπλώστρα ώστε να μη μας λείψει η καθημερινή δόση YouTube. Δες τα στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου της WIND για την κίνηση που αναμένει το φετινό καλοκαίρι: Η κίνηση του δικτύου 4G της WIND θα αυξηθεί κατά 300% πανελλαδικά αλλά ειδικότερα στις Κυκλάδες, όπου τα πρωτεία θα διεκδικήσουν η Μύκονος, η Πάρος και η Σαντορίνη, με τους χρήστες να καταναλώνουν data κατά 55% για να δουν YouTube! Αναμενόμενο θα μου πεις, είναι κοσμικά νησιά, οι επισκέπτες τους δεν θέλουν να χάνουν τις εξελίξεις άσε που θα ανεβάζουν και οι ίδιοι βίντεο από την Ψαρού και τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Το ότι η χρήση data μέσω κινητού αναμένεται να διπλασιαστεί στη Σάμο και στη Μυτιλήνη, πώς εξηγείται;

