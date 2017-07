Ιούλιος 28th, 2017 by Σταματίνα

Κανείς δεν θα πρέπει να υποχρεωθεί να ψηφίσει την Κυριακή στη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε σήμερα η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, αναφερόμενη στις εκλογές για την ανάδειξη της συντακτικής συνέλευσης.



«Ανησυχούμε πολύ», δήλωσε σήμερα από τη Γενεύη μια εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας και «η επιθυμία του λαού τη Βενεζουέλας να συμμετάσχει ή όχι σε αυτές τις εκλογές θα πρέπει να γίνει σεβαστή». Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, «κανείς δεν θα πρέπει να αναγκαστεί να ψηφίσει, και όσοι αποφασίσουν να συμμετάσχουν σε αυτές τις εκλογές θα πρέπει να μπορούν να το κάνουν με πλήρη ελευθερία». Κατά συνέπεια η Ύπατη Αρμοστεία απηύθυνε έκκληση στις αρχές της Βενεζουέλας να αντιμετωπίσουν τις διαδηλώσεις εναντίον της συντακτικής συνέλευσης σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η υπηρεσία του ΟΗΕ εξέφρασε εξάλλου την ιδιαίτερη ανησυχία της για το γεγονός ότι απαγορεύθηκαν όλες οι διαδηλώσεις έως την 1η Αυγούστου.



«Ελπίζουμε ότι οι εκλογές που είναι προγραμματισμένες για την Κυριακή, αν πραγματοποιηθούν, θα διεξαχθούν ειρηνικά και με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα», κατέληξε η εκπρόσωπος. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

