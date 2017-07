Ιούλιος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ένοχος κρίθηκε ο πρώην υπουργός, Τάσος Μαντέλης, για το σκέλος των «μαύρων ταμείων» της Siemens και τη μίζα των 450.000 γερμανικών μάρκων. Από τους συγκατηγορούμενούς του δύο ακόμα άτομα, το στέλεχος της Siemens, Ηλ. Γεωργίου, και ο πρώην συνεργάτης του υπουργού, Αλ. Μαντάς, κρίθηκαν ένοχοι, ενώ ακόμα δύο, η πρώην εφοριακός, Αντωνία Μάρκου, και ο κουμπάρος του υπουργού, Γ. Τσουγκράνης, αθωώθηκαν.

Η ετυμηγορία του δικαστηρίου είναι ομόφωνη και αναφέρει:

– ένοχος για τον πρώην υπουργός για το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Κατά την απόφαση, πέτυχε να αποκρύψει περιουσιακό όφελος που «απαίτησε» μέσω τρίτου από τη Siemens, προκειμένου να εγκρίνει προγραμματική σύμβαση 8002/97 με τον ΟΤΕ και καταδικάσθηκε για το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος,

– ένοχος το στέλεχος της Siemens, o Ηλ. Γεωργιου, για τα αδικήματα της ενεργητικής δωροδοκίας και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

– Αθώος ο πρώην συνεργάτης του υπουργού, Αλ. Μαντά, για το αδίκημα της απλής συνδρομής σε παθητικής δωροδοκίας και ένοχος για την πράξη της απλής συνδρομής στο ξεπλυμα βρώμικου χρήματος

– Αθώα η Αντωνία Μάρκου για την κατηγορία ότι υπήρξε παρένθετο πρόσωπο σε λογαριασμό, ελλειψει δολου, για απλή συνδρομή σε παθητική δωροδοκία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

– Αθώος ο κουμπάρος του πρώην υπουργού, Γ. Τσουγκράνης, και αυτό ελλείψει δόλου. Το δικαστήριο απασχόλησε και το γεγονός ότι τόσο ο Τάσος Μαντέλης όσο και οι Ηλ. Γεωργίου και Αλ. Μαντάς, έχουν δηλώσει ότι παραχωρούν το σύνολο του ποσού των 450.00 γερμ. μάρκων (230.000 ευρώ) που χαρακτηρίστηκε ως ζημία, στο Δημόσιο. Αφορά στο ποσό των 175.000 ευρώ, που έχει κατασχεθεί, και ακόμη 55.000 ευρώ που έχουν καταβληθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Πρόκειται για μία κίνηση να επιστραφούν τα χρήματα αυτά στο Δημόσιο προκειμένου να έχουν ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση. Η εισαγγελική λειτουργός πρότεινε να γίνει δεκτή η δήλωση για τους Αλ. Μαντά και Ηλ. Γεωργίου αλλά όχι για τον πρώην υπουργό, υποστηρίζοντας ότι εξαιρείται καθώς υπάρχει σχετική δέσμευση, ενώ ο συνήγορος υπεράσπισης, Γιάννης Ηρειώτης, υποστήριξε πως η εν λογω δέσμευση είναι αντισυνταγματική αφού δημιουργείται ιδιώνυμο αδίκημα με το οποίο εξαιρείται ο Τάσος Μαντέλης λόγω της ιδιότητάς του ως υπουργός, αν και δικάζεται στο δικαστήριο ως πολίτης. Αναμένεται πλέον η απόφαση του δικαστηρίου επί των ελαφρυντικών και της επιστροφής των χρημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι η εμπλοκή του Τ. Μαντέλη στα «μαύρα ταμεία» της Siemens ήρθε με τη δημοσίευση του περιβόητου λογαριασμού με την κωδική ονομασία «Α. Rocos». Σε ένα ιδιόχειρο σημείωμα εμφανιζόταν να εμβάζονται σε δύο δόσεις 450.000 γερμανικά μάρκα (200.000 γερμανικά μάρκα το 1998 και 250.000 γερμανικά μάρκα το 2000), που φέρονται ότι προήλθαν από τα «μαύρα ταμεία» της Siemens και διακινήθηκαν την περίοδο 2001-2007 κυρίως σε Αθήνα και Νέα Υόρκη. Τα χρήματα είχαν κατατεθεί σε λογαριασμό στην Γενεύη, τον οποίο είχε ανοίξει -όπως ο ίδιος παραδέχεται-, ο συγκατηγορούμενος του κ. Μαντέλη, Γιώργος Τσουγκράνης. Μέρος των χρημάτων διακινήθηκε μέσω λογαριασμού σε ελβετική τράπεζα της Αντωνίας Μάρκου. news247

