Ιούλιος 27th, 2017 by Σταματίνα

Η Volkswagen, σε βάρος της οποίας υπήρχαν ήδη υποψίες ότι έκλεινε τα μάτια μπροστά στις μηχανορραφίες των χουντικών κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας στη Βραζιλία, αντιμετωπίζει πλέον υποψίες ότι συμμετείχε ενεργά σε ωμότητες, προχωρώντας σε καταδόσεις αντιφρονούντων κι όχι μόνο, σύμφωνα με έγγραφα της έρευνας στα οποία αναφέρθηκαν σήμερα γερμανικά ΜΜΕ. Σύμφωνα με τα έγγραφα αυτά, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία «δεν συνεργάστηκε απλώς (…) με το στρατιωτικό καθεστώς, αλλά συμμετείχε ενεργά στην καταστολή. Ήταν αληθινή συνεργός», έγραψε η Süddeutsche Zeitung.



Η εφημερίδα, η οποία διεξήγαγε έρευνα σε συνεργασία με τα δημόσια γερμανικά τηλεοπτικά δίκτυα NDR και SWR, ανέφερε ότι συμβουλεύθηκε «έγγραφα της έρευνας η οποία διεξάγεται το τρέχον διάστημα στο Σάου Πάουλου εναντίον της βραζιλιάνικης θυγατρικής της Φολκσβάγκεν» καθώς και άλλα, «εσωτερικά» έγγραφα της αυτοκινητοβιομηχανίας που συνδέονται με την περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας στη χώρα (1964-’85). Η υπόθεση είχε ξεσπάσει τον Δεκέμβριο του 2015, όταν πρώην εργαζόμενοι στη γερμανική εταιρεία και ακτιβιστές προσέφυγαν στη δικαιοσύνη στη Βραζιλία καταγγέλλοντας ότι η Φολκσβάγκεν επέτρεψε τους διωγμούς και τους βασανισμούς υπαλλήλων της οι οποίοι εναντιώνονταν στο στρατιωτικό καθεστώς. Σύμφωνα με αυτούς, 12 εργαζόμενοι της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας είχαν συλληφθεί και βασανιστεί την εποχή εκείνη στο εργοστάσιο του Σαν Μπερνάρντου ντου Κάμπου, ένα προάστιο της πόλης Σάου Πάουλου. Η Φολκσβάγκεν φέρεται επίσης να έφτιαχνε «μαύρες λίστες» αντιπάλων της δικτατορίας. Ερωτηθείσα σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο έπειτα από τις νέες αποκαλύψεις αυτές, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία απάντησε ότι θέλει να «περιμένει την τελική έκθεση και τα πορίσματα που περιέχει πριν σχολιάσει λεπτομερώς και εξετάσει τα μέτρα που θα λάβει». Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία είχε αναθέσει τον Νοέμβριο του 2016 σε έναν ανεξάρτητο ιστορικό να προετοιμάσει μια έκθεση για τον ρόλο της κατά τη διάρκεια της δικτατορίας στη Βραζιλία. Το προϊόν της έρευνας του καθηγητή Κρίστοφερ Κόπερ του πανεπιστημίου του Μπίλεφελτ αναμένεται περί τα τέλη του έτους.



Η φήμη της Φολκσβάγκεν είχε δεχθεί βαρύ πλήγμα όταν αποκαλύφθηκε η ιστορία της επιχείρησης επί των ημερών του καθεστώτος των ναζί. Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η αυτοκινητοβιομηχανία είχε εκμεταλλευθεί την καταναγκαστική εργασία αιχμαλώτων πολέμου και κρατουμένων σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Μια αδικία που η εταιρεία προσπάθησε να αποκαταστήσει δημιουργώντας τη δεκαετία του 1990 ένα ταμείο για την αποζημίωση των ανθρώπων που υποβλήθηκαν σε καταναγκαστικά έργα και ανοίγοντας τα αρχεία της σε ιστορικούς για να μελετήσουν αυτό το ζοφερό παρελθόν. newsbeast loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Ιούλιος 27th, 2017 at 15:28 and is filed under ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΜΟΤΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.