Ιούλιος 27th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Χιλιάδες άτομα με αναπηρία επιβαρύνονται με εισφορά αλληλεγγύης για τα προνοιακά επιδόματα που λαμβάνουν, καθώς η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τα θεωρούν ως εισόδημα και με τον τρόπο αυτό υπάγονται στην υποχρέωση καταβολής της εισφοράς. Ετσι, άτομα με αναπηρία κάτω του 80%, καθώς και άτομα με αναπηρία 80% και άνω τα οποία δεν είναι τυφλά ή δεν είναι κινητικά ανάπηρα, επιβαρύνονται με ειδική εισφορά αλληλεγγύης εδώ και δύο χρόνια, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θεωρούν τα επιδόματα αυτά ως εισοδήματα, απαλλασσόμενα μεν από το φόρο εισοδήματος, αλλά υπαγόμενα σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης! Έτσι, χιλιάδες ΑμεΑ καλούνται να πληρώνουν άδικα την εισφορά αυτή. Ταυτόχρονα, επειδή τα ποσά των προνοιακών επιδομάτων θεωρούνται «εισόδημα», προσαυξάνουν τεχνητά τα συνολικά ετήσια οικογενειακά εισοδήματά τους, με αποτέλεσμα να χάνουν απαλλαγές κι εκπτώσεις από τον ΕΝΦΙΑ, καθώς και άλλα κοινωνικά επιδόματα, που χορηγούνται με κριτήριο το ύψος του ετησίου οικογενειακού εισοδήματος. Το αποτέλεσμα της ερμηνείας που δίνει σχετική εγκύκλιος είναι τα ποσά αυτά να θεωρηθούν αυτομάτως ως εισοδήματα φοροαπαλλαχθέντα, επί των οποίων όμως πρέπει να επιβληθεί ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Ετσι πολλοί ανάπηροι φορολογούμενοι, εξαιτίας της πρόσθεσης των ποσών αυτών στα λοιπά εισοδήματά τους: Αναγκάστηκαν να εμφανίσουν στις φορολογικές τους δηλώσεις συνολικά ετήσια εισοδήματα πάνω από το όριο των 12.000 ευρώ και επιβαρύνθηκαν άδικα με ειδική εισφορά αλληλεγγύης ή όσοι είχαν ήδη εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ αναγκάστηκαν να πληρώσουν περισσότερη ειδική εισφορά αλληλεγγύης από αυτήν που θα κατέβαλλαν αν δεν είχαν συνυπολογισθεί τα ποσά αυτά στα συνολικά τους εισοδήματα.

Εχασαν δικαιώματα μερικής ή ολικής απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ, καθώς τα συνολικά οικογενειακά τους εισοδήματα υπερέβησαν τα εισοδηματικά όρια για την χορήγηση των απαλλαγών αυτών.

Εχασαν δικαιώματα είσπραξης άλλων κοινωνικών παροχών, καθώς τα συνολικά οικογενειακά τους εισοδήματα υπερέβησαν τα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση των παροχών αυτών. iefimerida



