Ιούλιος 27th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τα δύο παιδιά αναζητούνταν από το βράδυ από τους γονείς τους όταν βγήκαν βόλτα με ένα μηχανάκι και έκτοτε δεν επέστρεψαν πίσω Νέα τραγωδία με θύματα δύο νεαρά αγόρια ηλικίας μόλις 15 και 19 ετών με καταγωγή από χωριό της Ροδόπης. Τα δύο παιδιά εντοπίστηκαν το μεσημέρι από άντρες της Πυροσβεστικής νεκρά σε ρεματιά και μέσα σε αρδευτικό κανάλι, κάτω από την γέφυρα Αιγείρου (προς Μελέτη) στην Κομοτηνή. Όπως διαπιστώθηκε από τις Αρχές, πρόκειται για δύο αγόρια που εξαφανίστηκαν το βράδυ της Τετάρτης όταν ξεκίνησαν μαζί να κάνουν μία βόλτα με μηχανάκι. Κοντά στον οικισμό Αιγείρου κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός της μηχανής έχασε τον έλεγχο και τα δύο παιδιά έπεσαν μέσα στο αρδευτικό κανάλι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους.

Δείτε την ενημέρωση της Πυροσβεστικής: Follow Πυροσβεστικό Σώμα @pyrosvestiki Νεκρά ανασύρθηκαν 2 ανήλικα άτομα από ρεματιά στην γέφυρα Αιγείρου προς Μελέτη, στην Κομοτηνή.

