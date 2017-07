Ιούλιος 27th, 2017 by Σταματίνα

Μπορεί το πλύσιμο των ρούχων στο πλυντήριο να φαίνεται εύκολη υπόθεση αλλά δεν είναι όλα τόσο απλά. Υπάρχουν πολλά συνηθισμένα λάθη που μπορεί να καταστρέψουν τα ρούχα σας ή να χαλάσουν την ποιοτητά τους. Καλό είναι να ακολουθείτε κάποιους κανόνες για καλύτερα αποτελέσματα – και ρούχα που θα ζήσουν περισσότερο.

Δείτε παρακάτω τρία από αυτά… 1. Διαχωρίζετε μόνο τα ανοιχτόχρωμα από τα σκουρόχρωμα Πέρα από τα χρώματα μπορείτε να κάνετε το ίδιο και με τις υφές για να διατηρηθεί η ποιότητα των ρούχων. Για παράδειγμα πλύντε τα τζιν μόνα τους και κάντε το ίδιο και με τα ρούχα που είναι πολύ βρώμικα. Συγκεκριμένα για τα τζιν, γυρίστε τα από την ανάποδη μεριά και πλύντε τα με κρύο νερό και σε ελαφρύ πρόγραμμα. 2. Αφήνετε φερμουάρ ανοιχτά Τα ανοιχτά φερμουάρ μπορούν να δημιουργήσουν ζημιά σε ευαίσθητα ρούχα, γι’αυτό φροντίστε να τα κλείνετε πάντα όταν τα βάζετε στο πλυντήριο. 3. Δεν καθαρίζουμε το φίλτρο τακτικά



Καλό είναι να πλένετε το πλυντήριό σας μία φορά το χρόνο. Πλύντε το εσωτερικό με μία βούρτσα και στη συνέχεια βάλτε ένα άδειο πλυντήριο για να απολυμανθεί καλά. Επίσης καθαρίστε το φίλτρο ειδικά αν παρατηρείτε το πλυντήριο να αργεί παραπάνω από ό,τι συνήθως. baby loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Ιούλιος 27th, 2017 at 14:33 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.